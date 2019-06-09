تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2019 على نايل سات مجانية وغير مُشفرة .. ونبذة عن البرامج التى تقدمها

نضع لكم تردد قناة الفتح للقرآن الكريم، الذي يهتم بمتابعتها الكثير من أبناء الوطن العربي والسعودية، حيث تُعتبر قناة الفتح هي قناة دينية متخصصة لبث القرآن الكريم طوال اليوم، من خلال البرامج المختلفة حيث تقدم القناة أفكار جديدة لاستغلال الوقت وبرامج تخص الشباب وآداب الحوار وإصلاح النفس، بعيداً عن التعصب لأفكار معينة أو منهج معين، وتعمل على تجنب جميع ما يثير الفتنة الطائفية حيث تمتلك القناة موقعاً إلكترونياً لمتابعة جميع البرامج والصوتيات والمرئيات، التي تتم ببثها خلال اليوم بالإضافة إلى باقة متنوعة من الكتب الدينية والصور الدينية ومواعيد الصلاة اليومية.

تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2019 على نايل سات:

بدأ بحث الكثير مؤخراً عن تردد قناة الفتح على نايل سات وعرب سات، لما ما تقدمه القناة من محتوى مناسب لجميع الأسرة وجميع الأعمار المختلفة من برامج تفسير القرآن الكريم، وبرامج تخص الفقه وبرامج تخص الأحاديث النبوية، وهى تقدم محتواها بأسلوب بسيط للمشاهدين، والجدير بالذكر أن تردد قناة الفتح على عرب سات قد توقف من فترة طويلة، ولا يتبقى لا تردد قناة الفتح على نايل سات، ويمكنك ضبط تردد قناة الفتح عبر إدخال الترددات التالية في جميع أجهزة الاستقبال وهى كالاتى:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11900 10727 27500 V H 5/6

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نبذة عن البرامج التي تقدمها قناة الفتح:

تقوم قناة الفتح للقران الكريم ببث عدد كبير من البرامج الهادفة، التي تعمل على تقوية الروابط الأسرية وروابط الانتماء بين الشعوب المختلفة، وتطرح أيضاً طرق متعددة لمواجهة مشاكل الحياة بالأخلاق الإسلامية الرشيدة ومن أهم ما تقدمه قناة الفتح هو كالاتى:

1- برنامج الفتح في المجتمع.

2- برنامج قصص الأنبياء.

3- برنامج البيت الكبير.

4- برنامج احفظ معي.

5- برنامج التفسير البياني.

6- برنامج روضة الفتيات.

بالإضافة إلى أن يمكنك متابعة البث المباشر لقناة الفتح الفضائية، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالقناة من هنا.

ويمكنك ترك استفسارك بالتعليقات، في حالة مواجهتك أي مشاكل أثناء ضبط القناة.