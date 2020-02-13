تردد قناة الفجر الجزائرية elfagr channel الجديدة لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية من أجل متابعة ومشاهدة المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، ويطلق علي المسلسل أيضآ المؤسس عثمان، وتعد هذه القناة من أهم وأبرز القنوات في دولة الجزائر، ويقوم العديد من متابعي ومحبي الدراما التركية في البحث عن التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، من أجل مشاهدة المسلسل الذي نجح في إكتساب شهرة واسعة للغاية في الفترة الماضية، نظرآ للأحداث الغير متوقعة والصورة الجيدة للغاية التي تصدرت بها الدراما التركية من أفلام ومسلسلات مكانة مرموقة ومححبة للغاية من محبي المسلسلات في الوطن العربي.

ووفقآ لما سبق ذكرة نرصد لكم زوار موقع “كلمة دوت أورج” الكرام التردد الخاص بالقناة.

التي شهدت عمليات بحث كبيرة للغاية علي محركات البحث المختلفة علي الأنترنت.

وذلك من أجل متابعة حلقات المسلسل التركي الشهير في هذا الوقت “قيامة عثمان”.

وجب الإشارة زوارنا الأعزاء إلي أن قناة الفجر تعرض العديد من البرامج المميزة والشيقة.

مع التغطية الأخبارية للقناة للوضع في دولة الجزائر والعالم العربي، بالإضافة إلي رصد الأخبار العالمية الشائعة في العالم حاليآ.

كما تقدم القناة بقاعة متنوعة ومميزة للغاية من البرامج الحوارية، من أجل طرح ومناقشة القضايا الشائكة في الشارع الجزائري علي مدار الـ 24 ساعه يوميآ دون توقف.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

وجب الإشارة متابعينا إلي أن سياسية القناة التي تنتهجها حاليآ، تحرص علي عرض الأخبار المحلية في الجزائر، والأخبار الشائعة في الوقت الحالي في عالمنا العربي.

وتم إطلاق البث الخاص بالقناة في منتصف عام 2015، وتم عرض البث والتردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات.

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وقامت القناة في البداية بعرض الأخبار العربية والعالمية بمنظور وإطار مختلف ومنظور من زاوية أخري.

تميزت به القناة عن غيرها من القنوات الفضاية الإخبارية الأخري، مما جعلها تكتسب مكانة بالفعل تستحها وسط القنوات الإخبارية الأخري.

أهم برامج قناة الفجر الجزائرية الفضائية

برنامج رسالة إلي الضمير.

برنامج في مثل هذا اليوم، لعرض الحدث الأبرز في تاريخ هذا اليوم.

برنامج الغاز من الجزائر، لمناقشة القياضا الشائكة في الشارغ الجزائري، مع رصد تفاصيل وأحداث القضية التي يتم مناقشتها لم يعلمها المشاهد من قبل.

برنامج صحتك تاج، والذي يهدف إلي الأهتمام وتقديم النصحية فيما يخص صحة الإنسان.

برنامج توب نت، ويهدف هذا البرنامج إلي مناقشة الأحداث الشائعة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وجب الذكر إلي أن البرامج التي تم نشرها في السطور السابقة، هي فقط طرح لأبرز البرامج وليس كل البرامج التي تقوم قناة الفجر بعرضها عبر شاشتها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الجزائرية

يعرض المسلسل التركي الشهير الذي يحظي بنسب مشاهدات ونسب بحث علي الأنترنت عالية للغاية.

ويعرض علي قناة الفجر في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر، الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

تجدر الإشارة إلي أن قناة الفجر يتواجد البث والتردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات، حيث يوجد ترددين علي علي هذا القمر، بالإضافة إلي تردد خاص بالقناة علي القمر الصناعي ياه سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034 (H).

معدل الترميز FEC/SR والتصحيح: 27500 – 5/6.

الجودة: SD.

تردد أخر علي القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922 (V).

معدل الترميز FEC/SR والتصحيح: 27500 – 7/8.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: ياه سات.