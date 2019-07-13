تردد قناة الفرات..2019 إستقبل بث الفضائية العراقية على القمر نايل سات

قناة الفرات “alforat Channel Frequency” هي فضائية عراقية تضم محتوى يجذب إهتمام العراقيين، متفاعلة في الأنخراط في المجتمع وإظهار النشاطات التي يقومون بها، يمكن أستقبال بث القناة على القمر نايل سات، وتوفر الفرات محتوى برامج تلفزيونة متنوعة لتشمل السياسية، الإجتماعية، الثقافية، الرياضية، والإقتصاد.

قناة الفرات

تقدم قناة الفرات التلفزيوينة، نشرات أخبارية يومية على مدار الساعة متناولة الشأن المحلي والدولي، وتولي إهتماماً لنقل النشاط الأدبي مثل الشعر والفني مثل الرسم في العراق، كما تتميز بإعداد الوثائقيات المصورة في مختلف المجالات سواء في العراق أو خارجه. تغطي القناة مناطق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. القناة يملكها عمار الحكيم وهي متبلورة لتأييد الموقف السياسي لتيار الحكمة الوطني، الذي يتخذ موقف المعارض للحكومة العراقية الحالية وليس النظام.

وتعد من القنوات الرئيسية في العراق حيث تأسست الفرات في 2004، ولها جمهور واسع يحرص على متابعة المادة الإعلامية التي تقدمها القناة في كافة الإتجاهات، بما فيها خدمة الأخبار العاجلة المتعلقة في، أخبار العراق، وغيرها من المستجدات الإقليمية. حيث alforat هي نشطة في إستعراض كافة القرارات الحكومية بمختلف الوزارات في دولة العراق.

تردد قناة الفرات

القمر التردد، القطبية FEC_SE نايل سات 11746 ( v) عامودي 27500_3/4 Alforat hd

وفي النهاية نكون أكملنا توفير تردد قناة الفرات 2019، في الجدول أعلاه، حيث يمكنك ضبط التردد بإدخال معدل الرمز الخاصة بالتردد بشكل صحيح، هذا يمكنك من أستقبال بث الفضائية التي تغطي أيضا أوروبا، لتبصر باقة من البرامج ذات الإهتمام لدى الجميع، وذلك في بث مستمر غير متوقف على مدار 24 ساعة.