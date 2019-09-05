تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجدد البرامج الترفيهية







تعتبر قناة القاهرة والناس واحدة من أهم القنوات التي انطلقت مؤخرًا، فقد اشتهرت بالتنوع الإعلامي، فتقوم بتقديم عدد كبير من البرامج الترفيهية، إلى جانب مجموعة أخرى من أهم البرامج التي تتناول الحديث عن الصحة والجمال، إلى جانب المسلسلات العربية وباقة من أجمل الأفلام القديمة، ولهذا يبحث المواطنون عن تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات.







تردد قناة القاهرة والناس

وفي عام 2012 أُطلقت قناة القاهرة والناس لأول مرة، وكان ذلك في شهر رمضان، واستطاعت أن تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات، كما أنها مع انطلاقتها الأولى كانت تُقدم المحتوى بالكامل بشكل مجاني، وما زالت إلى هذه اللحظة محتفظة بهذه الميزة الرائعة التي جعلتها في مقدمة العديد من القنوات الأخرى التي تقدم محتوى متقارب من محتوى هذه القناة.







تردد القاهرة والناس على النايل سات

والجدير بالذكر أن رجل الأعمال طارق نور هو مالك قناة القاهرة والناس، سواء الأولى أو الثانية، كما أنها من القنوات التي يتم نقلها على القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم اليوم ضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة حتى تستطيع الاستمتاع بمتابعة أجدد المسلسلات والبرامج المتميزة والمتنوعة أيضًا ما بين الترفيهي والسياسي وغيره مثل: برنامج الناس الحلوة وبرنامج هشام وعمر وبرنامج العباقرة وإليكم التردد:







المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11765 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Nilesat 201 11430 (v) 27500 – 3/4 SD مجاني