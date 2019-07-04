تردد قناة القاهرة والناس الأولي والثانية 2019 الجديد على نايل سات 2019 .. وأهم البرامج التى تقدمها

تردد قناة القاهرة والناس 2019 الجديد على نايل سات الذي يعد من أهم القنوات الفضائية التي تبث خلال النايل سات، وهى تُبث لجميع أبناء الوطن العربي وتتميز قناة القاهرة والناس بطابع متميز وأسلوب خاص، وهى قناة منوعات تقدم برامج متنوعة سياسية ودينية وطبية واقتصادية ونشرات إخبارية طوال اليوم، بالإضافة إلى تقديم المسلسلات المختلفة والأفلام المصرية القديمة في مواعيد مُحددة خلال اليوم، بالإضافة إلى تقديم الفيديوهات الترفيهية في الفواصل الإعلامية بين المسلسلات والبرامج، وسوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة القاهرة والناس الجديد على نايل سات 2019.

قناة القاهرة والناس:

قناة القاهرة والناس الأولى والثانية هم قناتين تابعتين لرجل الأعمال المصري طارق نور، والتي تبث جميع محتواها من مدينة الإنتاج الإعلامي بجمهورية مصر العربية، ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة القاهرة والناس الأولى والثانية في الوقت الراهن:

1- برنامج الدكتور: الذي يقدمه أيمن رشوان، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الأطباء الذين يستضيفهم يومياً لتقديم معلومات طبية يومية.

2- برنامج النبض الأمريكى: الذي يقدمه مايكل مورجان، من الولايات المتحدة الأمريكية.

3- نشرة المصري اليوم: الذي يقدمه نخبة كبيرة ومتنوعة من مقدمي الأخبار.

4- برنامج المصرى أفندى : الذي يقدمه محمد على خير، وهو يهتم بأخبار المجتمع وأخبار الوطن العربي.

5- برنامج العباقرة: وهو برنامج مسابقات لطلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وغيرها من البرامج المتعددة بالإضافة إلى المسلسلات المختلفة والمتنوعة على مدار اليوم، ويمكنك أيضا ضبط تردد قناة MBC بوليوود الهندية على نايل سات.

تردد قناة القاهرة والناس الاولى 2019:

تم بث قناة القاهرة والناس التجريبي في شهر رمضان عام 2012م، وقد شهدت نجاحاً ومتابعة كبيرة من أبناء الوطن العربي، وهي قناة مصرية تبث برامجها باللغة العربية وتضم مجموعة هائلة من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم من طاقم العمل الذين يعملون خلف الكاميرات، وهى تقدم محتوى هادف لجميع الأسرة وأيضا تقوم بعرض المسلسلات الحصرية طوال شهر رمضان، وأما عن تردد قناة القاهرة والناس على نايل سات فهو كالأتي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11430 27500 V 5/6

تردد قناة القاهرة والناس 2:

تبث قناة القاهرة والناس الثانية المحتوى المباشر الذي تم عرضه على قناة القاهرة والناس الأولى بعد ساعتين، وكذلك المسلسلات والبرامج الحصرية وتردد قناة القاهرة والناس 2 فهو كالاتى: