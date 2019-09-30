اضبط واستقبل تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة القاهرة والناس نقدمه لكم اليوم حيث أن القناة تعتبر من أهم القنوات التي ظهرت منذ عدة سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا وباهرًا، واستطاعت أن تستقطب عدد كبير من الجماهير ليس من مصر وحدها بل ومن جميع أنحاء العالم، وسوف نوفر لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة بدون تشويش.







تردد قناة القاهرة والناس

الانطلاقة الأولى لقناة القاهرة والناس كان منذ عام 2012، واستطاعت أن تنطلق من خلال القمر الصناعي نايل سات، وتميزت عن عدد كبير من القنوات، حيث أنها كانت تقدم العديد من المسلسلات الحصرية، بالإضافة إلى أنها كانت تقدم عدد من البرامج المنوعة وعلى رأسها البرامج الخاصة بالصحة والطب.







كما أن القناة تميزت بأنها مجانية لا تحتاج منك أن تقوم بالاشتراك بها حتى تشاهد ما تقوم ببثه، كل ما هو عليك هو أن تقوم بضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة ومن ثم تقوم بمتابعتها في أي وقت.

تردد القاهرة والناس 2019 نايل سات

واهتمت قناة القاهرة والناس أيضًا ببرامج المنوعات المختلفة، وكذلك البرامج السياسية، والبرامج الاجتماعية التي تعمل على مناقشة العديد من القضايا التي تحدث على الساحة في الوقت الراهن، ويمكنكم متابعة القناة من خلال التردد التالي:

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11765 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Nilesat 201 11430 (v) 27500 – 3/4 SD مجاني







اضبط الآن وتابع قناة القاهرة والناس وتابع أشهر ما تقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام عربية أيضًا على مدار اليوم.