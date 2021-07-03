تردد قناة القاهرة والناس 2 الجديد 2021

قناة القاهرة والناس من القنوات التي أسست لها قاعدة جماهيرية عريضة خلال السنوات السابقة، وتجدد العديد من القنوات من الترددات الخاصة بها ومنها القاهرة والناس لتقديم المحتوى بشكل اكثر حرفية وجودة، ومن خلال المشاهدات العالية وعدم فقد القناة أو توقف استقبالها لدى المشاهد سوف نوفر له التردد الجديد.

تردد قناة القاهرة والناس 2

المحتوى المتميز والمتنوع الذي يوافق الثقافات والميول المختلفة هو الذي يؤكد على ثبات القناة وزيادة متابيعها على الدوام وقد حافظت قناة القاهرة والناس على هذا التميز والتنوع في المحتوى مع البحث عن الجودة في الصوت والصورة والإرسال غير المشوش ويأتي تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11765.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة القاهرة والناس

تقدم قناة القاهرة و الناس منذ انطلاقها في شهر رمضان عام 2012، ثم استمرار البث على مدار العام بعدد من الخصائص الهامة:

اعتمدت القناة على دراسة العقلية المصرية والعربية في تقديم المحتوى المناسب لها.

تنوع المحتوى بين رياضي وثقافي واجتماعي وفني وترفيهي يجذب شرائح متعددة للمشاهدة.

الاعتماد على طاقم عالي المستوى من المذيعين ومقدمي البرامج التي تهم القطاع الجماهيري.

الاعتماد على بعض المشاهدين في السوشيال ميديا والإعلام في البرامج.

تقديم الأفلام والمسلسلات التي تجذب قطاع كبير من الأسر المصرية والعربية القديم منها والحديث.

الاهتمام بالأخبار المحلية والعربية والعالمية التي تهم المواطن في كل مكان.

البث من خلال القمر الصناعي نايل سات والحفاظ على جودة البث والاستمرارية.

برامج قناة القاهرة والناس

تقدم قناة القاهرة والناس العديد من البرامج الحوارية منها والترفيهية التي تحمل هموم الناس وتسارع في توصيل الصوت إلى المسؤولين ومن أشهر برامجها: