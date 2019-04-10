تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas, هو من أكثر الترددات بحثا بين المشاهدين في مصر والوطن العربي لما تتميز به من تقديم محتوى متميز استطاع أن يلفت أنظار جميع الفئات وجميع المراحل العمرية كما انها تبث أهم البرامج المميزة و الحصيرية و تقدم مجموعة متنوعة من البرامج السياسية و التوك شو الترفيهية و أيضا السياسية والاجتماعية, و أيضا المسلسلات العربية والتركية المدبجلة والأفلام المصرية الشهيرة وأيضا أهم الأنباء المحلية والعالمية والنشرات الإخبارية وأخر المستجدات المصرية والعربية على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas.

تم إطلاق تردد قناة القاهرة والناس عام 2012 عن طريق شركة تي إن هولدنجز، ويحمل الشعار الخاص بها نصف وجه رجل الأعمال الشهير طارق نور, مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة مصر, استطاعت التطوير من نفسها حتى أصبحت من أشهر القنوات إقبالا بين المشاهدين في جميع أنحاء العالم وكانت ادارة قناة القاهرة والناس قامت بتغيير ترددها الى تردد جديد من أجل التجديد ومتابعة كل ماهو جديدمن خلال شاشتها بشكل حصري من أجل متابعة الأفلام والمسلسلات ولمعرفة التردد قم بضبط جهاز الأرسال الخاص بك على التردد الجديد, كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قنوات MBC مصر الجديد 2019 1&2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11765 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني

أهم برامج قناة القاهرة والناس.

برنامج أسرار من تحت الكوبري .

برنامج نفسنة Got Talent وهو برنامج يقدمه مجموعة من الفنانات ينقشون من خلاله كل مايتعلق بالنساء.

برنامج نشرة الأخبار وهو برنامج يناقش ما يتعلق بالأمن في البلاد واجدد الأخبار اليومية العالمية والمحلية وايضا أخبار الطقس.

برنامج المصري اليوم وهو برنامج يناقش كل المستجدات التي تقام في البلاد.

برنامج االجدعان وهو برنامج يلقي الضوء على النماذج الناجحة في المجال الزراعي والصناعي .

برنامج المصري أفندي هو برنامج يختص بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

برنامج هشام وعمر وهو برنامج للطبخ تقوم فكرته على تقديم أكلة مختلفة من بلد.

برنامج تك توك وهو من أهم البرنامج التي تهتم بأسرار التكنولوجي .

برنامج الناس الحلوة وهو برنامج اجتماعي وإنساني .

برنامج الأفوكاتو وهو برنامج متخصص المسائل القانونية يهدف الى ارشاد المواطنين بالمسائل القانونية ،

برنامج الدكتور وهو برنامج طبي يستضيف مجموعة من الأطباء في شتى المجالات

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