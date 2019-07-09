قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas هي من أبرز القنوات الفضائية في مصر والدول العربية، لكونها تهتم بالتنوع في محتواها الذى تعرضه حيث تقدم العديد من البرامج المتنوعة والمسلسلات الحصرية وايضًا الأفلام السينمائية، بجانب تميزها بأنها القناة الأكثر جرأة في مصر بسبب أنها تهتم بتقديم البرامج الحوارية المثيرة التى تلفت من خلالها أنظار الجماهير إليها، وتعرض ايضًا البرامج الترفيهية والاجتماعية التي تهتم بالشأن المصري في المقام الأول وتحاول من خلال شاشتها عرض القضايا والمشكلات والعمل على حلها، فهي تعد من ضمن القنوات ذات الشعبية الكبيرة التي تعرض عليها برامج التوك شو والبرامج الحوارية الجادة.

نبذة عن قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas

انطلق البث التليفزيوني لقناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas خلال عام 2012، وكان في بداية نشأتها تعرض المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان وبعد انتهائه تغلق القناة حتى رمضان المقبل واستمرت على ذلك قرابة العامين، حتى أصبحت بعد ذلك تعمل يوميًا بدون توقف ولا زالت تستمر على هذا المنوال حتى الآن، وتطورت القناة وبدأت تهتم بعرض العديد من القوالب البرامجية المختلفة التى تعالج مشكلة ما أو تتحدث عن واقعة معينة أو تنقل للجماهير حدث ما بارز في المجتمع، وتوالت نجاحاتها حتى صارت ضمن أبرز القنوات التى تعرض العديد من الأعمال التليفزيونية المتنوعة بين برامج وأفلام سينمائية ومسلسلات درامية مصرية وخليجية.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas

نفسنة.

العباقرة.

النبض الأمريكي.

الدكتور.

الأفوكاتو.

نشرة الأخبار.

المصري اليوم.

الجدعان.

تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas الجديد 2019 على النايل سات

منذ فترة تم تغيير تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas، وفي الجدول التالي نرصد لكم التردد الجديد للقناة والذي يعمل بدون توقف على مدار 24 ساعة يوميًا بدون تشويش أو تقطيع في البث.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11765 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6

البث المباشر لقناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas

وتتيح القناة لمشاهديها إمكانية متابعة بثها الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال البث المباشر للقناة عبر موقعها الرسمي “القاهرة والناس“، بجانب معرفة مواعيد البرامج والمسلسلات التى تعرض على القناة من خلال هذا الموقع.