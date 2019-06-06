تردد قناة القدس Al Quds الجديد 2019 لمتابعة أهم البرامج المتنوعة

تردد قناة القدس هي من أحدى القنوات الفضائية الفلسطينية وتعد من القنوات الإخبارية الهامة المجانية تبث عبر الأقمار الصناعية, اهتمت بتقديم برامج متنوعة و هادفة عبر شاشتها على مدار اليوم لتنقل إلى محبيها جميع الأحداث والأخبار الجارية بالوضع الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غزة يتابعها الملايين في كل مكان لما تقدمه من أحداث بمنتهى المصداقية وذلك من خلال مراسليها المنتشرين في كل مكان.

تردد قناة القدس

قناة القدس انطلقت عبر الفضائيات للبث المباشر من بيروت، فهي مملوكة لشركة راديو وتلفزيون القدس , بدأت البث بشكل مباشر عام2008, كما أنها تمتلك عدة مكاتب فرعية بالضفة الغربية وقطاع غزة ودمشق نظرا لاهتمامها بالشأن الفلسطيني وكل ما يهم المواطن الفلسطيني من أخبار سواء محلية أو عالمية تميزت بالعديد من المزايا التى حققت من خلالها شهرة كبيرة منها تخصصها في عرض مادة إعلامية متميزة تهدف من خلالها توفير قاعدة معلومات متكاملة لرسم صورة واضحة عن جميع الأوضاع والأحداث الجارية في القضية الفلسطينية وأيضا والقضايا العربية لدى المشاهدين, تبث برامجها عير القمر الصناعي النايل سات بالمجان دون أي اشتراك خلال 24 ساعة.

أهم برامج قناة القدس المتنوعة

قدمت القناة العديد من البرامج المتنوعة سواء إخبارية, اقتصادية, رياضية لتلبية متطلبات مشاهديها في كل مكان كما اهتمت أيضا بتقديم برامج للاطفال فتعرض لهم أفلام الرسوم المتحركة المحببة لديهم والبرامج التعليمية , توفر لمشاهديها متابعة الأخبار بشتى الطرق والوسائل فهي تمتلك موقع على اليوتيوب يمكن الاشتراك بها ومتابعة كل ما هو جديد بالإضافة إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرهم.

برنامج نقطة ارتكاز, برنامج لقاء الخاص, نبض الشارع, خيوط الشمس, ساعة شباب, العاصمة.

أعمار جبل العودة, اصدقاء الانتفاضة, ملتقى القدس الشبابي, جولة في ربي فلسطين وغيرهم من البرامج الاخرى.

تردد قناة القدس 2019.

ولمعرفة الوصول الى تردد القناة للإستمتاع بمشاهدة كل ما تقدمه عبر شاشتها اتبع الخطوات التالية من خلال الجدول

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11315 (V) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة القدس اليوم نايلسات 2019 بالجودة العادية SD