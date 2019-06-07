تردد قناة القدس Al Quds على النايل سات : اضبط التردد الجديد لقناة القدس الفضائية لمتابعة الأخبار الفلسطينية علي مدار اليوم

الكثير من متابعي القنوات الإخبارية يبحثون عن أسماء القنوات الفضائية الفلسطينية حيث اختارنا لكم تردد قناة القدس والأقصى والتي تقوم بعرض العديد من البرامج التوك الشو التي تنقل الأخبار بداخل قطاع غزة، حيث تتميز قناتنا التي اختارنها لكم اليوم بالشفافية والمصداقية في نقل الأخبار علي مدار اليوم التي تتعلق بالقدس والقطاع لحظة بلحظة بدون توقف ولا انقطاع، وذلك من اجل ان يتابع الملايين من الأشخاص والمواطنين في الدول العربية والإسلامية الوضع بداخل فلسطين بشكل مباشر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم تردد قناة القدس Al Quds على النايل سات فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور التالية.

تردد قناة القدس Al Quds على النايل سات

نرفق لمتابعينا الكرام تردد قناة القدس الفضائية على النايل سات حتي يستطيع الجميع مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات وغيرها الفقرات التي تعرضها أدارة القناة علي مشاهديها علي مدار اليوم، حيث سنوضح لكم طريقة إضافة القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم، حيث سنقوم بإدخال الإشارة عن طريق جهاز التحكم عن بعد من ثم الدخول علي قائمة المنيو الخاصة بالإعدادات من ثم اختيار قمر النايل سات من ثم إضافة قناة من ثم أدخال التذبذب الموضح لكم بالجدول التالي.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11315 (V) 27500 – 5/6 SD

التردد الجديد لقناة القدس الفضائية

التردد 11334 الاستقطاب H الترميز 27500 جودة البث SD معامل الخطأ 5/6

قناة القدس الفضائية تسعي دائما لتقديم العديد من البرامج الإخبارية والاقتصادية والرياضية من اجل ان توفر لجميع مشاهديها كافة ما يبحث عنه المشاهدين في العالم العربي والإسلامي بشكل مجاني وبدون أي اشتراك، نتمنى لكم مشاهدة طيبة.