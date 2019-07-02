تردد قناة القدس Al Quds علي نايل سات

قناة القدس هي إحدي القنوات الإسلامية الشهيرة التي تقدم محتوي ديني راقي بالإضافة إلي أنها تَعلم الناس أسس الدين الإسلامي الصحيح من خلال تقدمها باقة من أفضل العلماء ومشايخ الإسلام، وكذلك تتطرق إلي أخبار تهتم بالشأن الفلسطيني وأخبار المقاومة الفلسطينية والتي حصلت علي شهرة كبيرة جدا علي مدار سنوات عملها.

كذلك تبث القناة محتويات على مدار 24 ساعة خلال اليوم، ، وليس هذا فحسب بل تقدم القناة برامج متعلقة بالقضايا الاجتماعية والمرآة، وكذلك في بعض الأحيان تتطرق إلي البرامج الرياضية وفي بعض الاحيان الأخري تتطرق القناة إلي تقديم برامج اقتصادية, وبرامج للاطفال فتعرض تتمثل في أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية.

قائمة أشهر برامج قناة القدس الفلسطينية

برنامج فقه الحياة:- برنامج ديني

برنامج دليل الأصحاء:- يقدمة محمد الشيخ دكتور صيدلي.

برنامج أسرتي:- يهم الأسرة والأفراد.

برنامج نقطة ارتكاز.

أعمار جبل العودة.

تردد قناة هنا القدس الجديد 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11334 (H) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة القدس اليوم نايلسات 2019 بالجودة العادية SD

اسم القناة Alquds Today TV التردد 11334 الاستقطاب H الترميز 27500 جودة البث SD معامل الخطأ 5/6

من خلال تلك الترددات تستطيع متابعة القناة علي التلفاز الخاص بك من خلال قمر النايل سات ومتابعة جميع البرامج والأخبار التي تقدمها قناة القدس الفلسطينية ومتابعة أخبار الشأن الفلسطيني لحظة بالحظة.