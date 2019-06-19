تردد قناة القرآن الكريم الجزائرية الجديد 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثيرون فى مختلف دول العالم العربي عن تردد “قناة القرآن الكريم الجزائرية”، ونقدم لكم تردد القناة الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات، وتم إطلاق بث القناة في عام 2009،من المرادية بدولة الجزائر العربية، وتقوم ببث القرآن الكريم علي مدار اليوم دون تشفير لاعذب المقرئين واشهرهم، الى جانب تقديم البرامج الدينية المتنوعة، مثل تفسير القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، ويهتم بمتابعتها الكثير من المشاهدين في مختلف دول العالم، لحفظ القرآن الكريم بطريقة صحيحة وميسرة، وتوجد على العديد من الاقمار الصناعية، مثل نايل سات وهوت بيرد وبوتلسات، ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع احدث ترددات القناة .

تردد قناة القرآن الكريم فى الجزائر علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11679 الإستقطاب h معدل الترميز للقناة 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

اهم برامج قناة القرآن الكريم الجزائرية

برنامج “مصحفي” وفكرة البرنامج تدور حول مسابقة فى الاسئلة الدينية ومن يجب اجابة صحيحة يتم إهداءه مصحف، برنامج ويسألونك هو متخصص في إصدار الفتانوى، وبرنامج مجالس السيرة، وبرنامج روضة العارفين، وبرنامج أهل المعروف، برنامج فقة المناسك واخلاق الناسك يقدم معلومات خاصة بالمناسك وكيفية تأديتها أثناء الحج والعمرة، برنامج تاج القرآن، برنامج مجالس السيرة، برنامج حديث الروح، برنامج هلا سألوا يقدم الفتاوي، برنامج قرة أعين، برنامج مع الشيخ محجوبي، برنامج رحمة الاختلاف، برنامج وجهة نظر، برنامج مجالس القرآن، برنامج حادي الأرواح، برنامج المحيط المحاط ، برنامج آية وقصة ،برنامج فذكر .