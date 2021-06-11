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تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد 2021 .. على الأقمار الصناعية

بواسطة شهاب
تردد قناة القرآن الكريم السعودية تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد 2021

تحظى قناة القرآن الكريم السعودية بمشاهدة ملايين المتابعين على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتتبع القناة وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، وكان قد تم تاسيسها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، ويديرها حاليًا سليمان العيدي، وهي قناة دينية إسلامية تقوم بنقل الشعائر الدينية ولا سيما مناسك الحج والعمرة وصلاة التراويح في شهر رمضان، فضلًا عن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة من كل أسبوع، كما تحرص القناة على إذاعة تلاوة القرآن الكريم بصوت أشهر قراء القرآن الكريم في الحرم المكي، وتعمل لمدة 24 ساعة يوميًا وبشكل مجاني دون أي مقابل، وعلى العديد من الأقمار الصناعية، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة دوت أورج التي تحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

1 تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد 2021
2 تردد قناة القرآن الكريم على النايل سات
3 تردد قناة القرآن الكريم على العربسات
4 تردد قناة القرآن الكريم على العربسات
5 تردد قناة القرآن الكريم على الهوت بيرد
6 تردد قناة القرآن الكريم على ياه سات
7 من هم قراء قناة القرآن الكريم السعودية
8 عبدالرحمن السديس
9 سعود الشريم
10 ماهر المعيقلي
11 عبد الرحمن الحذيفي
12 سعيد الغامدي
13 أحمد العجمي
14 أبرز برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد 2021

يحرص بعض المسلمين على سماع آيات الذكر الحكيم التي تطوق لها النفس وتقر بها العين وتهدأ عند تلاوتها النفوس وتخشع لها القلوب وتدمع من خشية الله العيون، فيبحثون عن تردد قنوات القرآن الكريم ولا سيما قناة القرآن الكريم السعودية، التي تقدم ذلك وأيضًا المشاعر المقدسة والفرائض الواجبة والمناسك المحببة لكل المسلمين، ولكل من يرغب متابعة بث القناة، ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة القرآن الكريم على النايل سات

  • التردد : 11492 .
  • الاستقطاب : أفقي .
  • معدل الترميز : 4/3 .
  • معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة القرآن الكريم على العربسات

  • التردد : 12149 .
  • الاستقطاب : أفقي .
  • معدل الترميز : 4/3 .
  • معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة القرآن الكريم على العربسات

  • التردد : 12284 .
  • الاستقطاب : عمودي .
  • معدل الترميز : 6/5 .
  • معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة القرآن الكريم على الهوت بيرد

  • التردد : 12558 .
  • الاستقطاب : عمودي .
  • معدل الترميز : 6/5 .
  • معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة القرآن الكريم على ياه سات

  • التردد : 11747 .
  • الاستقطاب : أفقي .
  • معدل الترميز : 6/5 .
  • معامل الترميز : 27500 .
تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد 2021

من هم قراء قناة القرآن الكريم السعودية

قناة القرآن الكريم السعودية تزخر بالعديد من القراء المتمكنين والتي تحرك أصواتهم المشاعر الفياضة لدى المسلمين وتقشعر لها الأبدان وتخشع لجلال معاني القرآن كل القلوب العامرة بحب الله وكلماته، ومن أبرز قراء القرآن الكريم على تلك القناة :

عبدالرحمن السديس

من أشهر قراء الحرم المكي، سعودي الجنسية، تقلد العديد من المناصب كان آخرها الرئيس العام لشؤون الحرم المكي والحرم النبوي، وهو من الأصوات الرائعة والمميزة، ويحظي على بشهرة واسعة عند العرب والمسلمين في العالم .

سعود الشريم

صاحب صوت مميز، وهو خطيب وأمام الحرم المكي، وقد تقلد العديد من المناصب منها؛ عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ويعشقه ملايين المسلمين في العالم الإسلمي .

ماهر المعيقلي

من أئمة الحرم المكي الشريف، ومن أشهر القراء في الوطن العربي وصوته يتميز بالنقاء والجودة في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .

عبد الرحمن الحذيفي

يتميز بصوته العذب وهو أمام وخطيب في المسجد النبوي الشريف منذ عام 1402هـ، وكان قد تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

سعيد الغامدي

من أشهر القراء في الوطن العربي، بقراءته برواية حفص عن عاصم، وهو من المنطقة الشرقية بالمملكة، ويحظى بحب كثير من عشاق الاستمتاع بالانصات إلى تلاوة القرآن الكريم بصوته الندي .

أحمد العجمي

من أشهر القراء في السعودية والوطن العربي، ويُعرف بصوته العذب والمميز، والذي يعشقه ملايين المسلمين .

أبرز برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تحرص قناة القرآن الكريم على تقديم العديد من البرامج الدينية المنوعة والمتميزة، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية واكساب المشاهد معلومات مفيدة ومن تلك البرامج :

  • نور على الدرب .
  • برنامج محاضرة الأسبوع .
  • تفسير الرسول واصحابه للقرآن الكريم .
  • بك أصبحنا .
  • بيوت مطمئنة .
  • برنامج ضيف وحوار .
  • سؤال على الهاتف .
  • الحوار .
  • نبي الرحمة .
  • القصص الحق .
  • قضايا تربوية .
  • من ذاكرة الإذاعة .
شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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