تردد قناة القرين.. عبر الأقمار عرب سات و”نايل سات”

قناة القرين هي قناة تلفزيونية حكومية في الكويت، تنخرط بشكل أساسي في بث الأعمال القديمة من المسلسلات والبرامج المختلفة، كجزء من إعادة الأرشيف من الماضي في خطوة تقديم تراث مرئي يتصل بالأجيال المتقادمة.







قناة القرين – Al Qurain

وتشمل السهرات والمقابلات النادرة، وفي صعيد الرياضية تبث بعض المبارات الخاصة بالمنتخب الكويتي التاريخية. تدشين القناة يعتبر فرصة للإطلاع على الماضي الجميل خاصة لدى الأجيال اللاحقة، وبخصوص المسلسلات الكويتية فهي لا تزال عالقة في الذاكرة، حيت تتميز مسلسلات العقود السابقة بأنها أقرب لقلب المشاهد. بكل تصانيفها، الدرامية، الإجتماعية،إضافة لذلك – المسرحيات المتميزة.







جاء إنطلاق القناة في عام 2017 لتنضم الى قنوات وزارة الأعلام في الكويت، وتكون نشطة في تقديم الأنتاجات التلفزيونية وتكثيف المواد الأعلامية. وللقناة شعبية كبيرة سواء في الداخل الكويتي أو منطقة الخليج وأرجاء الوطن العربي.

ويعد تردد قناة القرين الكويتية من الشائع البحث عنه في محرك البحث جوجل، إذ ان القناة رسخت وجودها بقوة من خلال كمية كبيرة من المواد التلفزيونية القديمة، وأصبحت مصدراً لقضاء وقت ترفيهي مع أفراد العائلة الواحدة.

SR التردد FEC لقمر الصناعي 27500 H)12523) 3/4 عرب سات- بدر 4 27500 11055 (V) 2/3 نايل سات

مع إدخال الترددات المذكورة أعلاه، في جهاز الرسيفر. سيكون من البساطة إستقبال بث قناة القرين على الفور، حيث ان التردد الخاص بالقناة على عرب سات، نايل سات، وفق أحدث الترددات المعتمدة، ويسمح بإلتقاط إشارة البث بصورة واضحة وبلا تشويش.