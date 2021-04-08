فتح تردد جديد ل”القمر الفضائية عبر نايل سات و”سهيل سات

القمر هي فضائية دينية شيعية يمكلها الباحث عبدالحليم الغزي، تتبع القناة اساليب تنقيح التراث الاسلامي وتهيئة العقول لفهم منهج الاسلام وفق منهج اهل البيت بلا شوائب او مغالطات. تحمل القناة شعار من اجل ثقافية شيعية اصيلة. وتبث على مدار نايل سات وسهيل سات، في بث مستمر على مدار الساعة،

قناة القمر

كما تمارس القمر من خلال عبر عبدالحليم الغزي محاربة لكل المظاهر السلوكية المنحرفة او بعض العبادات التي تمارس خاطئة او بنقصان اركانها وبدت كأنها من المسلمات في صحتها لقرون. تهدف القناة الى اعادة المسلمين الشيعة الى العقائد الصحيحة الصافية التي لم يحسن العلماء استنباطها او فهمها بالشكل المطلوب وبثها في كتبهم وحوزاتهم العلمية، ولعل القمر الفضائية استطاعت ان تكون مؤثرة على الشباب وابناء الجيل الحديث التي برزت فيه روح البراءة من اعداء الله ورسوله واهل بيته- والتي اتصلت فيه فرصة لاظهار الحقائق المغيبة- بعد ان طمست او تم تجاهلها لعدم الجراة اوالخوف بالجهر بها، وهو ماسيؤدي بالنهاية الى اضلال من هم شيعة ايضاً لان الحقائق غير معروفة فيما بات هذا السلوك يعرف الآن بالتقية المغلوطة.

تحديث القمر الفضائية

تتخذ قناة القمر” من أجل ثقافية شيعية أصيلة، من أجل وعي مهدوي راقي، شعاراً لها، ويقدم على القناة محاضرات جمة من قبل الحليم الغزي الذي يظهر في بث مباشر يلقي دروسه ومحاضرات في الأسفار الأربعة، كما أستطاع الغزي ان يبين تفسير كتاب الامام العسكري وشرحه بشكل وافي ودقيق، وهو كتاب يشكك في صحة نسبته الى الإمام لحسن بن علي العسكري وهو والد الإمام محمد بن الحسن (الإمام المنتظر), الذي يخرج في آخر الزمان. وجهت عناية مشاهديها الى تغير التردد السابق، فأنتقلت عبر نايل سات الى تردد جديد 2021 في إطار تغيرات وتحولات بتوظيف نظام البث المتقدم HD عالية الجودة، بإعتماد التردد الجديد على سهيل سات و”نايل سات. وهي قناة مفتوحة تبث على الاقمار الصناعية بدون إنقطاع على مدار 24 ساعة.

قناة القمر الفضائية

تظهر “قناة القمر” بمحاضرات كثيرة يقدمها عبدالحليم الغزي، للتزويد بإستنباطات فقهية صحيحة، في شكل أطروحات غزيرة تبصر الناس بسيرة أهل البيت ومعارفهم والحقائق المغيبة، تستعد قناة القمر دائماً بتوجيه الخطابات التي تصحح بوصله الشيعي نحو السنة المأخوذة عن الأئئمة المعصومين، الخالية من الشوائب والدس. وتسعى قناة القمر لإنارة الفكر وتثبيت العقائد السليمة والعبادات الصحيحة طبقاً لسنة النبي محمد والأوصياء من بعده.

وتواجه القمر إنتقادات وينظر لها بريبة أحياناً. لما تنتهجه من التسقيط لمعظم مراجع الشيعة. ممن يرعمون انهم يقومون مقام الإمام المهدي( إمام غائب حي) ويقصونه عن إمامته الإلهية الحاضرة ويأخذون الأخماس الواجبة له بغير بحق. بحسب عبدالحليم الغزي.

تردد قناة القمر على نايل سات

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال بإدخال رموز التردد التالية، والضغط على OK.