تردد قناة الكأس القطرية الجديد لمتابعة المباريات الحصرية 2023

من بين الترددات التي يرغب الكثيرون من محبي كرة القدم في الحصول عليها هو تردد قناة الكأس القطرية، القناة تقدم محتوى هداف ومختلف في عدة مجالات رياضية خاصة مجال كرة القدم، حيث تحرص على تغطية هذا المجال بمجموعة كبيرة من البرامج التحليلية بحضور أفضل المدربين والمعلقين واللاعبين، الأمر الذي يرغب به محبي الساحرة المستديرة والراغبين في متابعة أقوى البطولات العالمية والعربية في مجال كرة القدم بتغطية كاملة ومباشرة.

تردد قناة الكأس القطرية

قناة الكأس الفضائية الرياضية حازت خلال الساعات القليلة الماضية على اهتمام كبير من جانب متابعي مباريات كرة القدم، حيث تحرص القناة دومًا على بث مباريات جميع الدوريات المختلفة في الوطن العربي والعالم وبجودة عالية دون تشويش، وفيما يلي تردد القناة على الأقمار الصناعية:

تردد قناة Alkass على نايل سات

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ ¾.

أما عن تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 12245.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصويب الخطأ: ¾.

قناة الكأس القطرية الجديدة

منذ انطلاق القناة استطاعت أن تحجز مكان وسط أنجح وأضخم القنوات الفضائية الرياضية، وقد حققت نجاح باهر في الفترة الخاصة بتغطية مباريات كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، ومن المعروف عن مجموعة قنوات الكأس كونها متميزة بين الفضائيات وتحمل في مضمونها هدف وهو تلبية ما يرغب الملايين من عشاق كرة القدم في الحصول عليه عبر الشاشة الصغيرة، لذا تحرص القناة على بث العديد من المباريات سواء لكأس العالم أو كأس الأندية وغيرها من البطولات الهامة.

مميزات قناة الكأس الرياضية