تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2021

بعد انقطاع دام لـ9 سنوات تعود بطولة كأس العرب لهذا العام وتُقام في دولة قطر، ويزداد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن تردد قناة الكأس القطرية كونها مفتوحة ومجانية، لمتابعة مباريات البطولة التي وصلت إلى مرحلة ربع النهائي والتي يتنافس فيها الفرق التي استطاعت الوصول إلى هذه المرحلة بقوة، ومعها تزداد الإثارة، حيث يخرج الفريق الخاسر من البطولة والفائز ينتقل إلى دور نصف النهائي، ومن المباريات التي يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم، مباراة مصر ضد الأردن، ذلك أن منتخب مصر من اكثر المنتخبات ترجيحًا للفوز بلقب البطولة نسخة 2021.

تردد قناة الكأس القطرية

موعد مباراة مصر ضد الأردن

بعد تعادل المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري بالنقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما في المجموعة التي ضمتهما، تصدرت مصر مجموعتها بفضل اللعب النظيف، ليلتقي منتخب الفراعنة مع الأردن المتأهل الآخر إلى ربع النهائي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد الأردن يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، وذلك بتمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب الجنوب.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر لمواجهة الأردن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش – أحمد ياسين – عمر كمال – أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف – زيزو – أحمد رفعت.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

ويمكن لعشاق كرة القدم ومتابعي مباريات بطولة كأس العرب 2021 مشاهدة مباراة مصر ضد الأردن في ربع نهائ كأس العرب 2021 وذلك من ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة الكأس القطرية عل ىالقمر الصناعي نايل سات وإدخال البيانات التالية:

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الكأس القطرية 11919 نايل سات 27500 أفقي (H) 4/3

ويجدر الذكر أنه وخلال الاجتماع التنسيقي لمباراة مصر ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب 2021 تم التنبيه إلى أنه في حال التعادل بين المنتخبين خلال الزمن الأصلي للمباراة سيكون هناك شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة قبل الاحتكام إلى ضربات الترجيح في حالة استمرار التعادل.