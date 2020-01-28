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أخبار التقنية

تردد قناة الكأس Alkass 2020 الناقلة لبطولة دوري ابطال آسيا

بواسطة حسين كراز 0
قناة الكأس 3 الكأس Three

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وعشاق كرة القدم الآسيوية عن تردد قناة الكأس Alkass 2020 من أجل الإستمتاع بأفضل تغطية رياضية على الإطلاق، حيث تضم القناة كوكبة كبيرة من النجوم والمعلقين واللاعبين القدماء والمحللين الرياضيين من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التي تعمل القناة نلقاها، حيث تعمل القناة على تغطية كل المباريات التي تعمل القناة الرياضية على نقلها، حيث تمتلك القناة شعبية كبيرة في صفوف الرياضيين في الوطن العربي وفي الخارج.

قناة الكأس الرياضية Alkass 2020

تعتبر قناة الكأس Alkass 2020 من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية التي تعمل القناة على نقلها، هذا وتعمل القناة على نقل بطولة دوري أبطال آسيا والبطولات المحلية العربية، وتنقل القناة على كافة الأقمار الصناعية، وتنقل المباراة من خلال تقنية الاتش دي وتقنية صيغة العادية، وتنقل برنامج ضيفنا برنامج الحكم برنامج المجلس برنامج تسعين دقيقة.

تردد قناة الكأس الرياضية Alkass 2020 على كافة الأقمار الصناعية

نستعرض لكم تردد قناة الكأس الرياضية alkass 2020 على كافة الأقمار الصناعية من أجل الإستمتاع بأفضل تغطية رياضية على الإطلاق، حيث تعتبر قناة الكأس من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، والتي تعمل على نقل المحتوى الرياضي المميز، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل التصحيح
قمر نايل سات1191912149hh27500275003\46\5
قمر عرب سات12245v275005/6
قمر بدر 612418h275005/6

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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