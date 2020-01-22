فيما يلي تردد قناة الكويت الأولى وهي القناة التلفزيونية الرسمية لدولة الكويت وتشغلها وزارة الإعلام. تتمثل مهمتها في تقديم كل ماهو متنوع من البرامج الصباحية والنشرات الأخبارية للحدث المحلي والخارجي.

قناة الكويت الأولى KTV 1

وتقوم قناة الكويتية التلفزيونية بنقل الإحتفالات الرسمية والفعاليات في الداخل. وإستعراض القرارات الحكومية والأوامر الملكية. وقد واكب القناة تطورها إلى الأمام فيما يخص توفير محتوى مناسب يستهدف ميول كافة الفئات العمرية. وجاء إعلان التلفزيون الكويتي إنتقال قنواته للبث بتقنية HD عالية الدقة على عرب سات من 2/1/2020.

وتعد قناة الأولى الكويتة محطة تلفزة رئيسية لقطاع واسع من المجتمعات الخليجية. ومن خلال البث على مدار 24 ساعة تعرض الكثير من البرامج سواء تثقيفية في شكل مسابقات. وبرامج تخص ظروف الأسرة التربوية أو الصحية. كما كانت معروفة ببث الدراما الكويتية والعربية حتى وقتنا الحاضر. فضلاً عن تدشين الوثائقيات المصورة خاصة فيما يتعلق بالبيئة.

ويمكن إلتقاط الإرسال البثي لقناة الأولى الكويتية من خلال الأقمار عرب سات ونايل سات.

تردد قناة الكويتية الأول على نايل سات 2020

تردد الإستقبال: 11055

ترميز: 27500

معامل تصحيح: 2/3

الإستقطاب: عمودي

إلتقاط تردد الكويت الأولى على عرب سات

تردد الإستقبال: 12523

ترميز: 2700

معامل تصحيح : 3/4

الإستقطاب: أفقي

وكما كان موضحاً فإن المستخدم يسمح له إلتقاط قناة الأولى الكويتية الفضائية بتقنية HD عالية الوضوح، على عرب سات، القناة الاولى – KTV 1 هي قناة غير مشفرة وتبث على مدار الساعة. وواحدة من القنوات الكويتية عالية الإستقطاب – ويجب التنبيه أنه بالإمكان الحصول على خدمة البث المباشر المتوفرة على الموقع اللإلكتروني للقناة على الأنترنت.