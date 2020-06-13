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تردد قناة الكويت الأولى الجديد 2020 على hotbird 13 بقارة أوروبا

بواسطة محمود عطا الله
تردد قناة الكويت الأولى الهوت بيرد تردد قناة الكويت الأولى الهوت بيرد

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن تردد قناة الكويت 1 الجديد 2020 لكل مشاهدي تلك القناة الهامة في قارة أوروبا على القمر الصناعي هوت بيرد 13، هذا وقد أعلن تلفزيون الكويت عن تغيير تردد القناة الأولى بداية من تاريخ يوم 1 يونيو 2020 لكل الكويتيين وكل المهتمين بالشأن الكويتي في قارة أوروبا، وتعتبر القناة الأولى بالتلفزيون الكويتي واحدة من أهم قنوات الدولة وتحظى بنسب مشاهدة عالية لما تُقدمه من محتوى غني وجيد.

تردد قناة الكويت الأولى على الهوت بيرد

قناة الكويت 1 تُقدم محتوى إعلامي متنوع للمُشاهد والأسرة الكويتية، كما تقدم تلك القناة نشرات إخبارية على مدار اليوم حيث تُقدم القناة كل أخبار الوطن وأخر وأهم أخبار العالم، كما تُقدم القناة محتوى درامي وفني متميز ومتنوع، كما تُقدم مجموعة متميزة من أبرز البرامج بمشاركة نجوم الإعلام المرئي في الدولة، تردد قناة الكويت 1 على الهوت بيرد 13 الجديد 12399 أفقي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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