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تردد قناة الكويت الأولى kuwait tv الجديد 2020 على نايل سات

كتب المختار أحمدفي آخر تحديث
تردد قناة الكويت الأولى kuwait tv الجديد 2020 على نايل سات
تردد قناة الكويت الأولى

اصبح تردد قناة الكويت الأولى يشغل بال الكثير من العرب وخصوصا في منطقة الخليج العربي حيث أن القناة تقدم اهم الأخبار المتعلقة بالمنطقة إضافة إلى برامجها المتميزة والمتنوعة  التي تهتم بآخر الأخبار السياسية والإجتماعية والفن والقضايا الداخلية في دولة الكويت والتي تستضيف لها المحللين والمسئولين الكبار في الدولة وذلك لمناقشة الأفكار لإيجاد الحلول اللازمة لحل كل قضية واشتهرت القناة منذ عدة عقود وكانت مقتصرة في بثها الأخبار المحلية فقط لدولة الكويت، وفي الآونة الأخير حولت قناة الكويت الأولى بثها من الاس دي إلى جدة فائقة الوضوح hd وذلك ما لفت أنظار عديد المتابعين لها ونال استحسانهم وهي خطوة مميزة للقناة في سبيل إرضاء متابعيها وتقديم ما بوسعها لأجلهم.

تردد قناة الكويت الأولى

قناة الكويت الأولى مملوكة رسميا من طرف دولة الكويت فهي قناة حكومية تابعة لوزارة الإعلام الكويتية وقد تقرر إنطلاق أول بث لها في 1961 وهي بذلك تعتبر أقدم القنوات الكويتية، وحافظت منذ ذلك الزمن على شعبية كبيرة لها داخل الكويت كما استطاعت غزو الدول الأخرى العربية وخصوصا دول منطقة الخليج لتصبح من أفضل القنوات العربية المتنوعة، وهي قريبة من المواطنين حيث تقدم برامج لمناقشة أوضاعهم وتقوم أيضا بعمليات استطلاع الرأي لتعرف مدى رضا الجمهور الكويتي عن قضية ما.

تردد قناة الكويت HD

 

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب الجودة
نايل سات 11678 27500 عمودي SD
نايل سات 11054 27500 عمودي HD

 

عن الكاتب

المختار أحمد

المختار أحمد، حاصل على شهادة ليسانس في القانون،أهوى المطالعة خصوصا كتب الروايات،من عشاق النادي الملكي.

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