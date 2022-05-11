أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، عن اطلاق البث التجريبي للقناة الكويتية الرياضية الثالثة التي سوف تذيع منافسات دورة الألعاب الخليجية 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تردد قناة الكويت الرياضية 3 على قمر العربسات وقمر اليوتلسات، هذا وسوف تكون القنوات الناقلة لدورة الألعاب الخليجية بالكويت الثالثة هدفّا لكل متابعي الرياضة في دول الخليج العربي، لمتابعة منافسات تلك البطولة.

تردد قناة الكويت الرياضية 3 الناقلة لدورة الألعاب الخليجية 2022

بالطبع ستكون عدة قنوات رياضية خليجية جنبًا إلى جنب الكويتية الرياضية الثالثة ضمن القنوات الناقلة لدورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت، تلك الدورة التي تنطلق من يوم 13 مايو 2022 وتستمر حتى 31 مايو 2022، تردد قناة الكويتية الرياضية 3 على القمر الصناعي عرب سات بدر 4 – 26 درجة شرق هو 12523 أفقي معامل التصحيح 2/3، ترددها على اليوتلسات 11055 عمودي معاكل التصحيح 2/3.

يشارك في دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت ست دول هم أعضاء مجلس التعاون الخليجي، عدد ألعاب الدورة 15 لعبة بين جماعية وفردية، سوف تشهد البطولة منافسات هامة وقوية بين الدول الشقيقة المشاركة بها.