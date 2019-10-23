تردد قناة اللؤلؤة على قمري نايل سات، يوتل سات، لمتابعة أخبار العالم 2019

تردد قناة اللؤلؤة البحرينية هي قناة إخبارية فضائية تغطي جميع أخبار مملكة البحرين بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات على الساحة البحرينية، كما أنها تضم عدداً من البرامج السياسية والإقتصادية لمناقشة كل قضية تشغل المواطن، يتم دعم ذلك، عبر إستضافة النشطاء والمحللين السياسيين، لتقديم رؤية واضحة متعلقة بالأوضاع المحلية والإقليمية.







قناة اللؤلؤة البحرينية

ومن خلال تغطيتها الشاملة للقضايا الإقليمية العربية، نجحت لأن تكون قناة رئيسية الى جانب القنوات الأخبارية الأخرى الفاعلة مثل: الميادين، العالم، المنار، لأنها تكثف التغطية الخاصة لكل حدث مستجد بطوال اليوم في البلدان العربية، لا سيما الحرب في سوريا واليمن. لتكون مكرسة في إيصال المعلومات الدقيقة للمشاهدين من دون تضليل، فلذلك هي تحمل شعار – الواقع بشفافية ،من خلال توفير محتوى إخباري في إطار من الموضوعية والمهنية.







في لندن، حيث مقر قناة اللؤلؤة الرسمي، والتي رأت النور عام 2011 كقناة خاصة، لمديرها ياسر الصائغ، وإذ تسعى لمواكبة المستجدات أول بأول. ورفع منسوب الوعي بين البحريين حول قضاياهم في المجتمع البحريني. تقوم بإعداد النشرات الأخبارية على مدار 24 ساعة لتشمل الأخبار جميع المجالات السياسية، الإقتصادية، الرياضية، إلى جانب إدارة البرامج الحوارية وإعداد التقارير المصورة لأبرز الأحداث في العالم. بعض من أهم برامجها، برنامج متابعات، برنامج الحصاد، البحرين اليوم. وسعيها دوماً وراء الحقيقة والتركيز الموضوعي عى القضايا، خاصة في الخليج وباقي الدول العربية، حقق للقناة التلفزيونية النجاح في الإستقطاب الجماهيري.

وباتت اللؤلوة منبراً لطرح التطورات بما يضمن تكوين رؤية واضحة عبر إستضافة الكتاب والمحليين في أستيودهات القناة خلال البث المباشر.

تردد قناة اللؤلوة على جميع الأقمار

وفي تفاصيل بيانات تردد قناة اللؤلؤة lualuatv فهي تبث على القمر نايل سات تردد: 11636 إستقطاب عمودي، ترميز: 27500- 3/4 وعلى يوتل سات 10721 (v) عمودي، ترميز: 27500- 3/4







يمكن من خلال الترددات المذكورة أعلاه، ضبطها في جهاز الرسيفر، لتظهر القناة بشكل فوري في قائمة القنوات الخاصة بك تحت إسم lualua tv. ومتابعة كل جديد من المستجدات العاجلة في كافة أنحاء العالم.