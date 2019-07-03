تردد قناة المجد الفضائية للقرآن الكريم، الكثير من المواطنين حول العالم يرغبون في الحصول علي قناة المجد من اجل الاستماع إلي أيات الله تعالي أطراف اليل وأناء النهار وعلي مدار اليوم كله. قناة المجد الفضائية هي قناة متخصصة في إذاعة للقرآن الكريم بأصوات نقية عديدة وكثيرة من شيوخ وقراء العالم العربي والإسلامي. قناة المجد هي قناة سعودية متخصصة في المجال الديني وتعمل بشكل يومي بدون تشفير وفي خلال هذا المقال الأتي سوف نقوم بتوضيح تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا وبعض الدول في جنوب أوروبا وعلي القمر الصناعي اوبتس دي لدولة استراليا ونيوزيلندا.

قناة المجد الفضائية Frequency Channel Al majd TV

تعد شبكة قنوات المجد الفضائية واحدة من افضل القنوات الدينية التي تقوم بتقديم صوتي رائع للقرآن الكريم بأصوات الكثير من القراء العرب والمسلمين من جميع البلدان العربية والأسيوية والأفريقية والإسلامية. كما تضم شبكة قنوات المجد الفضائية مجموعة قنوات منها المجد للقرآن الكريم والمجد العلمية والمجد الإخبارية وأيضا المجد الطبيعية وراديو دال للأطفال وبسمة للأطفال وماسة المجد والمجد للحديث النبوي والعديد من القنوات الدينية وتغاريد الانشايد التي يحبها الجميع ويبحثون عنها بالفعل.

برامج قناة المجد الفضائية



برنامج أطياب. برنامج يوم جديد. برنامج ذكرى. برنامج الدله. برنامج مساء المجد. برنامج نجوم الإنشاد. برنامج واعية.

تردد قناة المجد علي نايل سات وعرب سات واوبتس دي