تردد قناة المجد للأطفال 2019 على النايل سات وعرب سات

نقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد قناة المجد للأطفال 2019 ” Almajd Kids” ويذكر أن قناة المجد هي قناة سعودية تأتي من ضمن مجموعة قنوات المجد الفضائية الشهيرة، والتي يتم إذاعتها وبثها من خلال الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي عرب سات بدر 6، والقمر الصناعي نايل سات.

قناة المجد للأطفال 2019

ومن الجدير بالذكر أن قناة المجد للأطفال تقوم ببث مختلف برامجها المخصصة والموجهة إلى الأطفال من خلال استخدام اللهجة السعودية، ويتم ذلك بشكل يومي من خلال برامجها المتنوعة، وتعمل القناة على تقديم العديد من البرامج المختلفة مثل المسلسلات الكرتونية، وتهتم القناة بتقديم حلقة متسلسلة كل يوم من تلك المسلسلات حتى تجذب شريحة كبيرة من المشاهدين الأطفال.

كما يذكر أن قناة المجد للأطفال هي قناة مجانية بشكل كامل، ومفتوحة على كافة الأقمار الصناعية، ويتمكن المشاهدين بمتابعتها بسهولة، وتحرص الكثير من الأمهات على جعل أولادهم يشاهدون قناة المجد للأطفال فهي قناة تربوبة في المقام الأول، وتهتم بزرع تعاليم الدين والأخلاق الحميدة لدى الأطفال.

فتعمل القناة على تعليم الأطفال كافة الأمور الحياتية المختلفة، والتي تتعلق بدينهم وحياتهم، هذا بالإضافة إلى جانب المتعة والترفيه الذي يحص عليه المشاهد عند متابعة القناة.

وتهدف قناة المجد إلى خلق جيل جديد قوي من أبناء الوطن العربي يتمتع بالعديد من الأخلاق الحميدة، ويسير على نهج الدين الإسلامي، وكذلك يتبع سنة رسول الله، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تعليم الأطفال تعاليم الدين المختلفة وذلك عن طريق استخدام الرسوم المتحركة والأناشيد التي تعمل على تسهيل العملية التعليمية للأطفال، ويقدم هذا المحتوى بعد إشراف نخبة من التربوين العاملين في القناة.

برامج قناة المجد للأطفال 2019

برنامج العب وتعلم.

برنامج نادي المجد.

برنامج الطريق إلى مكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وجود مجموعة أخرى كبيرة ومتنوعة من البرامج المختلفة، وكذلك العديد من المسلسلات الكرتونية، وكذلك الكثير من أفلام الكرتون التعليمية والمفيدة.

تردد قناة المجد للأطفال على الأقمار الصناعية