تردد قناة المجد للقرآن الكريم علي نايل سات وعرب سات 2019

تردد قناة المجد للقرآن الكريم، حيث تتميز مجموعة قنوات المجد الفضائية السعودية بتنوع قنواتها الإسلامية والوثائقية وقناة الأطفال، وقد تم بدء بث القناة في عام 2002 بهدف إبراز سماحة الدين الإسلامي.

ويدير شبكة قنوات المجد الفضائية المهندي سعود الغنام، وتعد قنوات المجد من القنوات المدفوعة الإشتراك، كما يوجد منها ايضآ قنوات مجانية، وتتميز سلسلة قنوات المجد بالشمول في الطرح، وفن التخاطب الديني.

ومن أبرز قنوات شبكة المجد الفضائية:-

قناة المجد للقرآن الكريم

التي أصبحت بمثابة المنارة لكل القنوات الإسلامية في كل بيت عربي، وتم إنشائها في عام 2004، وتتميز بتلاوة القرآن الكريم بصوت مجموعة متنوعة من أبرز مرتلي القران الكريم.

كما تعد قناة المجد للقرآن الكريم من أول القنوات للقرآن الكريم التي قامت بإبتكار طريقة كتابة أيات القرآن الكريم في الخلفية أثناء تلآوة القرآن، ويتم بث القرآن الكريم علي مدار الـ 24 ساعة يومياً.

قناة المجد للحديث النبوي

تم إطلاق البث الخاص بقناة المجد للحديث النبوي الشريف في عام 2006، حيث تقدم القناة الأحاديث النبوية الصحيحة للمشاهد العربي، لمساعدة المسلم في الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي بشكل صحيح.

كما تبرز قناة المجد للحديث النبوي، المواقف الخاصة بالنبي “محمد” علية أفضل الصلاة والسلام، وجوانب الرحمة التي بعث بها رسول الله، لتصبح القناة رافدآ نقيآ للمشاهدين.

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قناة المجد الوثائقية

بدء بث قناة المجد الوثائقية في عام 2005، لتصبح بذلك أول قناة عربية للأفلام الوثائقية، حيث تقوم بعرض برامج وأفلام وثائقية تستهدف التاريخ والعلوم والحضارة.

كما تهدف قناة المجد الوثائقية الي تعزيز ثقافة المشاهد العربي علي الحياة والكون، بالإضافة تقديم قناة المجد الوثائقية للمحتوي البرامجي والوثائقي المتنوع بشكل يومي.

قناة المجد للأطفال

يوجد منها نوعان الأول “راديو دال للأطفال” وايضآ قناة “المجد الفضائية للأطفال”، وتم إطلاق راديو دال في عام 2002، لتصبح بذلك أول إذاعة عربية متحصصة للأطفال في العالم، وتتميز بتنوع المواد الإذاعية التي تقوم بتقديمها، بالإضافة الي البرامج الإذاعية التربوية وألأناشيد الإسلامية للأطفال.

كما تم إطلاق قناة المجد الفضائية للأطفال في عام 2004، لتواكب نمو الطقل المسلم من خلال البرامج التلفزيونية المتنوعة التي تقوم بطرحها، هذا بالإضافة الي الشخصيات الكرتونية الخاصة بالقناة لإيصال المعلومة الي الأطفال بطريقة مبتكرة.

تردد قناة المجد الفضائية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12475 27500 أفقي 3/4 نايل سات 12054 27500 أفقي 3/4

توجد ايضآ العديد من القنوات الأخري الخاصة بشبكة قنوات المجد مثل ” قناة المجد العامة وقناة المجد العلمية وقناة المجد الإخبارية وقناة المجد الطبيعية وقناة بسمة للأطفال وقناة المجد فكر وإلعب وقناة روضة للأطفال وقناة ماسة المجد وقناة قناة تغاريد الإنشادية”.