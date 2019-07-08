تردد قناة المديح الجديد 2019 Al-Madeeh TV علي قمر نايل سات لأفضل الأناشيد الدينية ومدح رسول الله

تتابعون في هذه المقالة تفاصيل تردد قناة المديح الجديد بعد تغييره علي قمر نايل سات الصناعي، حيث قامت القناة بتغيير ترددها خلال السنة الحالية بالفعل، وتعتبر قناة المديح من القنوات المميزة والمختلفة حيث أنها تهتم بالأناشيد الدينية المميزة والمشهورة واناشيد المدح في رسول الله، كما تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الدينية الاسلامية المميزة التي تلقي رواج كبير بين العديد من المشاهدين، والقناة مناسبة لجميع الفئات العمرية، تابعنا للمزيد.

تردد قناة المديح نايل سات

يمكنكم استقبال احدث تردد قناة المديح 2019 علي قمر نايل سات الصناعي الذي يتم استقباله في العديد من البلاد العربية والافريقية، والجدير بالذكر أن قناة المديح مجانية بالكامل ولا تحتاج إلي اية رسوم او اشتراكات، وتقوم بعرض برامجها ومحتوياتها علي مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشويش.

حققت قناة المديح شهرة كبيرة في وقت قصير، وهذا بسبب ما تقدمه من محتوي يلبي مطالب الذوق العام، ومخاطبتها جميع الفئات العمرية لمحبة الله ورسوله، والجدير بالذكر أن القناة تحتوي علي فواصل اعلانية قليلة جدا، وهذا ما زاد من محبيها ومتابعيها.

تردد قناة المديح

يمكن استقبال قناة المديح عبر ترددين وهما:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز النايل سات nile sat 11334 أفقي H 27500 النايل سات nile sat 11488 أفقي H 27500

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