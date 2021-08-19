تردد قناة المرقاب الجديد|| بأفضل جودة عبر النايل سات 2021

نقدم لكم تردد قناة المرقاب على النايل سات الجديد 2021، تمثل هذه القناة روح الشعب السعودي، إذ تهتم بالموروث الشعبي والأدب، والشعر، وقد عادت بحلة وشكل جديد، تمتزج بإصالة الإرث السعودي بما أسهمّ في مشاركته للسكان المحليين والمحيط الاقليمي بكثير من الإعجاب، عمدت القناة منذ إنطلاقها وبثها على النايل سات إلى التنوع في طريقة العرض ونوعيته، فأصبحت النافذة التي يتوق لمشاهدتها المواطنين لما تتمتع به من حصرية البرامج بما في ذلك الجلسات العامة والخاصة، وبعض المهرجانات كمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تابعوا في هذا المقال طريقة تنزيل قناة المرقاب.

المرقاب

ماهي قناة المرقاب؟ وعلى أي الاقمار يتم بثها! المرقاب قناة فضائية سعودية، تاخذ تصنيف المنوعات، ولها شهرة كبيرة في الداخل السعودي، متمسكة بروح الثقافة والعمل على تقديمها بشكل يعطيها بريق يجتذب المشاهدين والمتابعين من كل المناطق، اذ تبحث قناة المرقاب على طرق تقليدية في التقديم باساليب لا تخلو من الحداثة والافكار التي تغذيها للجمهور. ومن أجل العثور على قناة المرقاب على الاقمار الصناعية التي تبث عليها، وتحديداً النايل سات، قم بتنفيذ الخطوات على جهاز الرسيفر بما يأتي

تردد قناة المرقاب الجديد

الذهاب الى الاعدادات بعد الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

أختّر التركيب او installation

توجه إلى الساتل المطلوب وليكن النايل سات

أختر البحث اليدوي( لإدخال التردد بيدك)

أكتب التردد 12015 وأحفظه.

ادخل معدل الإستقطاب وهو الرأسي

إعمل حفظ بالضغط على ok، في هذه الاثناء يتم البحث عن القناة التلفزيونية وتحميلها تلقائيا.

يمكن الرجوع الى القائمة والبحث عن القناة بإشم Tv Mergab.

وصلنا إلى نهاية مقال تردد قناة المرقاب الجديد على النايل سات 2021، ومن دواعي سرورنا الإجابة عن أي إستفسار عن بيانات تلك القناة او اي مشكلة في استقبالها.