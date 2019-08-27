تردد قناة المريخ السوداني | التردد الجديد HD

أصبحت قناة المريخ السوداني واحدة من أبرز وأهم القنوات التي ظهرت وبرزت بقوة على الساحة الرياضية في السودان تحديدا في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت القناة من الظهور على أكثر من قمر صناعي، كما حصلت القناة على حقوق لبث كافة مباريات الفريق سواء المحلية في الدوري السوداني أو الأفريقية والتي تهم العديد من مشجعي الفرق في كافة دول أفريقيا، حيث يمكنك الآن من خلال تلك القناة متابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويمكنكم التعرف على تردد قناة ksa sport hd الرياضية لمتابعة أهم المباريات.

وتعتبر القناة واحدة من أهم القنوات في السودان والتي تحظى بمتابعة قوية جدا في الفترة الأخيرة هي وقناة الملاعب الرياضية والتي في منافسة شرسة معها على كل ما له علاقة بالرياضة السودانية، وتتميز قناة المريخ السوداني بأنها تقدم للعميل محتوى رياضي مميز في العديد من الرياضات وليس فقط في كرة القدم، ولهذا كثر البحث عن تردد قناة المرخي السوداني وهو ما يجذب لها الكثير من المشاهدين مختلفي الثقافات، فليس كل الناس تحب كرة القدم فقط، أينعم هي اللعبة الأولى في العالم، والمسيطرة على حب العديد من الجماهير في شتى أنحاء العالم ألا أن هناك رجال آخرين يحبون الرياضات الأخرى، وهو ما توفره لهم قناة المريخ السوداني من خلال برامجها.

تردد قناة المريخ السوداني اصبح مهم جداً

وتتميز القناة أيضا باستوديوهات تحليلية مميزة قادرة على تحليل كل ما يحدث في المباريات، كما أنها تضم عددا من المحللين المميزين على الساحة الرياضية لذلك تجذب المشاهد الرياضي السوداني والعربي بشكل عام على متابعتها بشكل أكبر، بسبب ما تملكه من إمكانيات قادرة على نقل كل ما له علاقة بالمريخ السوداني بجودة مميزة وخدمة رائعة.

القناة التي أصبحت من أكثر ما هو رائج على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت متواجدة بكثافة على عدد من الأقمار الصناعية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة المريخ السوداني، لكل عشاق الساحرة المستديرة الباحثين عن التردد من أجل مشاهدة مباريات فريقه المفضل المريخ السوداني، أو من أجل مشاهدة بعض المباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة المريخ السوداني

ويجدر بنا الذكر أن القناة متواجدة في الوقت الحالي على قمر بدر سات أو بدر 6 كما يطلقون عليه في بعض الدول، وهو القمر الذي ينقل القناة في الوقت الحالي، كما تعمل القناة على إصلاح باقي الترددات المتواجدة على الأقمار الأخرى.

القناة المريخ السوداني

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

وبدأ عمل قناة المريخ السوداني على قمر بدر سات في الأسابيع القليلة الماضية من خلال عمل بث تجريبي فقط، ومن ثم بدأ الانتشار الرسمي، ونقدم لكم تردد القناة على القمر ليستطيع كل مشاهد مشاهدة المباريات التي يحبها ومتابعة كل ما يحب عن الرياضة بشكل عام، أو كل ما يخص فريق المريخ السوداني، والقناة توفر لكم كلا الأمرين، الرياضة في الخارج عالميا، وأيضا أخبار المريخ السوداني، وإليكم التردد