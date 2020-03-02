تردد قناة المسيرة اليمنية على مدار نايل سات.. إضبط الرموز الصحيحة

قناة المسيرة فضائية إخبارية يمنية مقرها الرئيسي في بيروت أطلقت في 2012، وهي القناة الرسمية الوحيدة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) وتعتني بمهمة الإعلام الحربي.

قناة المسيرة

تخرج قناة المسيرة في بث تلفزي يستمر على مدار 24 ساعة لإستعياب تداول أخبار اليمن بشكل خاص وكافة الأخبار الدولية عموماً ضمن النشرات الأخبارية اليومية. وتبث تغطيات مكثفة من قلب المعارك حيث تشهد اليمن حروباً بالوكالة. ورغم إنتهاجها الواضح السياسي لكن القناة أيضاَ ذات صبغة دينية وتعتني بنشر بيانات ومرئيات الأب الروحي للجماعة حسين بدر الدين الحوثي. كذلك بالنسبة لخطابات شقيقه عبدالملك الحوثي الزعيم الحالي.

وتذيع القناة برامج سياسية حوارية ودينية ذات أهمية في الداخل اليمني، كما تعرض بشكل رئيسي المقاطع المصورة المتعلقة بالأحداث العسكرية. ونشاطها المتمحور في نشر بيانات مؤسسات اليمن او حتى الصادرة عن جماعة الحوثيين التي تحكم قبضتها على البلاد. وتعد كأي قناة عربية تناقش أهم الأوضاع والتطورات في الدول المجاورة.

كانت تبث القناة على القمر نايل سات بشكل طبيعي لكن ضعوطاً سعودية مورست تسببت بإيقافها على القمر المصري. وهي الآن تبث على القمر Eutelsat 8 West B القريب من مدار النايل سات. والمسيرة تصدر قنانتين إحداها عامة وأخرى كجزء من التغطية الحية وتحمل إسم المسيرة مباشر. على أي حال تسمح بالبث المباشر على موقعها الرسمي.

تردد قناة المسيرة

القمر التردد القطبية القنوات معدل التصحيح Eutelsat 8 West B (مدار نايل سات) 11096 أفقي H قناة المسيرة 5/6 Eutelsat 8 West B (مدار نايل سات) 11411 أفقي H قناة المسيرة مباشر 5/6

مع التأكيد على ان معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500 فيما التشفير مفتوح كل ما عليك ضبط الإعدادات في جهاز الرسيفر بتنزيل الترددات بشكل صحيح بواسطة جهاز التحكم. لتتمكن من إلتقاط أقوى إشارة بلا أي مشاكل في الإرسال أو الأداء الصوت، وستحمل القناة إسم al masirah TV في قائمة القنوات الخاصة بك.