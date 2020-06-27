تردد قناة المعارف الفضائية 2020 على نايل سات

تردد قناة المعارف هي قناة إسلامية شيعية ترتكز على منظومة برامجية ذات محتوى ديني وعقائدي وتوعوي، تهدف قناة المعارف الى رفع مستوى الأدراك الديني والإجتماعي والسلوكيات العامة. وللقناة جمهور كبير فهي لها باع طويل في التوجيه الديني منذ إطلاقها في 2007، فهي قناة معتدلة تسلك الوسطية لإيصال المعارف الدينية وفق نهج أهل البيت.

قناة المعارف

إنتاجات القناة لا يقتصر على البرامج التي تساهم في نشر المعرفة والحصول على جرعات تعليمية في الفقه، ولكن يشمل عرضها للمسلسلات في إطارها الإجتماعي التي تكون عادة هادفة تهدف من خلالها إلى تضمين الأفكار الصحيحة والسلوكيات الإيجابية. ولطالما نشطت في تقديم البرامج من النوع الإرشادي ولا تزال ولعل أبرز من عرف في هذا المجال الشيخ حبيب الكاظمي والذي تبث الحلقات المتلفزة له من خلال برنامج خير الزاد.

تعد شاشة المعارف من أهم القنوات الإسلامية التي تركز على توعية الفرد المسلم، فكانت منبراً إعلامياً يخاطب العقول على أسس من المعارف الأساسية والعلوم المستوحاة من سنة النبي محمد والنبع الصافي من أهل بيته، لذلك فإن منهجها بعيداً عن الإفراط والتفريط بل سعت لتكون حلقة وصل لربط المسلمين بالمعارف المختلفة التي يحتاجونها ليس فقط في الجانب الديني. فالتوعية أيضاً جزء مهم تسعى من خلالها لبث التعاليم في العديد من الإتجاهات كالتي تساعد الإنسان في التوفيق بين الدين والعلم، وتحقيق توازن نفسي، وطرق التعامل البشري.

أمتلكت قناة المعارفة باقة برامج منوعة تصب في الاكتفاء الديني والعقائدي والفكري. ومن أبرز ما تذيعه برامج مثل، ليتفقهوا في الدين، عميد المنبر، وقد أمنت قناة المعارف لنفسها شهرة كبيرة، حيث يتابع القناة الملايين من مختلف دول العالم.

تردد قناة المعارف

القمر التردد FEC،SR نايل سات 11316 عمودي V 27500، 7/8 إسم القناة في قائمة القنوات al maaref tv

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