تردد قناة المغربية الإخبارية بدقة الشاشة HD

قناة المغربية الإخبارية هي قناة منوعة المحتوى تبث من المغرب كإحدى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويستقبلها الملايين في بلاد المغرب العربي. لها أهمية من خلال دمج عدداً من البرامج على شاشتها إلى جانب بث المسلسلات الدرامية، إذ تقوم بشكل عام بإعادة بث البرامج التي يتم إذاعتها على قناة 2m ضمن قنوات التفلزيون الحكومي. وما يجعل توسع الرقعة الجماهيرية للقناة أمراً مقنعاً هو الإعتماد على بث القناة باللغة العربية والإسبانية والفرنسية والأمازيغة







أنشأت القناة التلفزيونة في 18 نوفمبر2004، لتنطلق كقناة غير مشفرة، متاحاً الوصول إليها على مدار اليوم لأنها مجانية. وأصبحت تحصد معدلات النسب للأكثر مشاهدة، خصوصاً في بلاد المغرب العربي في شمال أفريقيا. إجتذاب الجالية بكل ما يهمهم هو ما تعمل عليه القناة فعلاً من خلال طرح البرامج المتنوعة السياسية والإجتماعية والثقافية،

بعض من برامجها الناجحة، مشارف، صدى الإبداع، 45 دقيقة، كما تبث عدداً آخر من البرامج المعنية بإعداد الوثائقيات في مختلف الجوانب. مما سهل لأن تكون من القنوات المفضلة دائماً لدى الكثيرين من المشاهدين في شمال أفريقيا.







تردد قناة المغربية الإخبارية على عرب القمر عرب سات 4 26° Est

تبث القناة على الأقمار Eutelsat ، Hotbird ،Arabsat Badr 4 ـ مع إستمرار البث على مدار 24 ساعة، مع إعتماد جودتي البث المرئي الشاشة عالية الوضوح صيغة (HD) والأخرى الدقة القياسية العادية المعروفة بـ(SD). وكذلك يمكن إستقبال بث القناة بمعدل الترميز الثابت 27500.

إسم القناة almaghribiatv القمر الصناعي عرب سات التردد 12683 Mhz رأسي معدل التصحيح 3/4

تردد المغربية الإخبارية على طبق هوت بيرد







القمر تردد القناة، القطبية FEC هوت بيرد V)10872) عمودي 3/4

وقد قمنا في الجدول أعلاه، بنشر التردد الخاص بقناة المغربية الإخبارية – ويتاح من خلال الترددات السابقة إستقبال البث التلفزي بشكل فوري على جهاز الرسيفر، كما يمكنك زيارة الموقع الرسمي لقنوات التلفزيون المغربي، والتعرف على أهم البرامج المتميزة والإطلاع على الجدول الزمني الخاص بالمحتوى.