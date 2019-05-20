تردد قناة المغربية الثانية 2M على نايل سات و”هوت بيرد 2019

تردد قناة المغربية الثانية 2M، هي قناة “دوزيم” بالفرنسية وهي فضاية مغربية وطنية بإمتياز تبث نشراتها الأخبارية التي تغطي الشأن المحلي والدولي. وهي قناة جداً مشهورة بإعتبارها أول قناة خاصة في العالم العربي. وتبث بلغات اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية.

وأطلقت القناة تطبيقها الخاص “MY2M” المتوفر على Google play، لأنظمة الأندرويد و”أب ستور للآيفون، مما يسمح من خلاله مشاهدة الأخبار وبرامج متنوعة القناة ومقاطع خلف الكواليس.

2M TV

القناة مملوكة للدولة المغربية بعد أستحواذها على رأس مالها عام 1997، بعد التعثر المالي من قبل الشركة المساهمة فيها مجموعة “ONA” للحفاظ على دوام بثها لتصبح بعد ذلك متاحة للجميع بشكل مجاني بعد أن كانت مشفرة تتطلب إشتراك برسوم وتبث ساعة واحدة لغير المشتركين. أما مناطق البث فهي تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا.

وتغطي فضائية «دوزيم» 2M كافة أنحاء المغرب وأقطار العالم. وتذيع بإنتظام الموسيقى والنشرات الأخبارية والأفلام والرياضة. وترتكز القناة على بث المعلومات والأفلام الأجنبية مثل هوليود والمسلسلات المغربية والتركية وغيرها، وإنتاج المسابقات وبرامج الطبخ كما تقوم بإعداد البرامج والتقارير الإجتماعية وتدشين الوثائقيات، ولها إذاعة سمعية”Radio 2M” الرادايو. وسنضيف تردد المغربية الثانية على القمر نايل سات والهوت بيرد التي تبث بإسم 2M Maroc.

تردد قناة المغربية الثانية 2m على القمر نايل سات 2019 لمتابعة كافة أخبار المغرب وبرامج الترفيه

القناة 2m القمر نايل سات التردد 12015 القطبية عامودي (v) FEC/SR 5/6

تردد 2m على القمر الصناعي على هوت بيرد 2M Maroc