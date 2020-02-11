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تردد قناة المنار 2020

بواسطة زكريا منير
قناة المنار 2020

قناة المنار almanar هي قناة إعلامية ناطقة بإسم حزب الله وهو حزب سياسي عسكري شيعي يتواجد في لبنان. وتعد المنار قناة منوعة فإلى جانب الأخبار تذيع برامجهاً تستهدف الثقافة والصحة والبرامج ذات الصلة بالجانب الإجتماعي فضلاً عن بث المسلسلات العربية كالسورية والمسلسلات الأجنبية المدبجلة وتشتهر بعرض المسلسلات والأفلام الإيرانية.

قناة المنار

لم يعد ممكناً إستقبال إرسال قناة المنار على القمر نايل سات، بعد التوقف المفاجئ، وبدلاً من ذلك يمكن إلتقاط إشارة القناة اللبنانية على القمر اكسبريس الروسي.

وتصنف القناة المنار نفسها في ضمن قنوات الإعلام الحربي. فهي قناة تنشط في تغطية الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط، كما ينتشر مراسلوها في مناطق تشهد حروباً مثل سوريا، ومع تصاعد الإقتال الدموي مؤخراً بين الجيش التركي والجيش السوري الذي لا يزال يمثل الحكومة المعترف بها دولياً، كانت المنار حاضرة في رصد الوضع هناك كمدينة إدلب، وهو الحدث الذي زاد معدلات البحث عن تردد قناة المنار،

وعلى شاشة المنار يتم عرض برامج حوارية سياسية مثل بانوراما اليوم، تغطية خاصة، بالإضافة لبرامج عامة تكون إجتماعية وثقافية وتاريخية. وفي جانب الأخبار تستعرض أهم الأخبار المحلية والدولية مع إستضافة المحللين والمعنيين للوقوف على أبعاد كل القضايا والتطورات.

كما تقوم القناة التلفزيونية أحيانا بالنقل المباشر لخطابات مصدرها إيران. فضلاً عن البث المباشر لفعاليات محلية يترأساً امين عام حزب الله،حسن نصر الله، حيث تجتهد القناة في إسماع كلمته بالصوت والصورة إلى العالم.

تردد قناة المنار الجديد 2020

EXPRESS [email protected]°EEurope&Middle East  Beamالقمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط
Frequency12632 Mhzالتردد
Symbol rate3000 Kbpsمعدل الترميز
PolarizationVertical (عامودي)الاستقطاب
FEC3/4معامل التصحيح

تردد قناة المنار اللبنانية

EXPRESS [email protected]°WMiddle East &East Africa Beamالقمر الروسي – تغطية الشرق الاوسط وشرق أفريقيا
Frequency11148 Mhzالتردد
Symbol rate3000 Kbpsمعدل الترميز
PolarizationVertical (عامودي)الاستقطاب
FEC3/4معامل التصحيح
EXPRESS [email protected]°WEurope&Middle East  Beamالقمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط
Frequency10974 Mhzالتردد
Symbol rate2963 Kbpsمعدل الترميز
PolarizationHorizontal (أفقي)الاستقطاب
FEC3/4معامل التصحيح

إلتقاط تردد قناة almanar

من خلال هذا التردد الخاص بالقمر أكسبريس يمكنك إلتقاط إشارة قناة المنار التابعة لحزب الله، بجودة HD عالية الوضوح على موقع مداري 14 درجة غرباً.

القمرالترددالقطبيةمعدل الترميزمعامل التصحيح
EXPRESS AM0810974أفقي H275003/4
مناطق التغطيةأوروبا والشرق الأوسط

من المناسب ذكره ان القناة يجرى بثها من الضاحية، وبدأت في البث الفضائي مع مطلع عام 2000، عندما كانت تبث أرضياّ منذ تأسسيها في 1991.وتكتسب القناة اليوم قاعدة جماهيرية واسعة خصوصاً في بلدان مثل العراق والبحرين وسوريا.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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