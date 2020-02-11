تردد قناة المنار 2020

قناة المنار almanar هي قناة إعلامية ناطقة بإسم حزب الله وهو حزب سياسي عسكري شيعي يتواجد في لبنان. وتعد المنار قناة منوعة فإلى جانب الأخبار تذيع برامجهاً تستهدف الثقافة والصحة والبرامج ذات الصلة بالجانب الإجتماعي فضلاً عن بث المسلسلات العربية كالسورية والمسلسلات الأجنبية المدبجلة وتشتهر بعرض المسلسلات والأفلام الإيرانية.

قناة المنار

لم يعد ممكناً إستقبال إرسال قناة المنار على القمر نايل سات، بعد التوقف المفاجئ، وبدلاً من ذلك يمكن إلتقاط إشارة القناة اللبنانية على القمر اكسبريس الروسي.

وتصنف القناة المنار نفسها في ضمن قنوات الإعلام الحربي. فهي قناة تنشط في تغطية الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط، كما ينتشر مراسلوها في مناطق تشهد حروباً مثل سوريا، ومع تصاعد الإقتال الدموي مؤخراً بين الجيش التركي والجيش السوري الذي لا يزال يمثل الحكومة المعترف بها دولياً، كانت المنار حاضرة في رصد الوضع هناك كمدينة إدلب، وهو الحدث الذي زاد معدلات البحث عن تردد قناة المنار،

وعلى شاشة المنار يتم عرض برامج حوارية سياسية مثل بانوراما اليوم، تغطية خاصة، بالإضافة لبرامج عامة تكون إجتماعية وثقافية وتاريخية. وفي جانب الأخبار تستعرض أهم الأخبار المحلية والدولية مع إستضافة المحللين والمعنيين للوقوف على أبعاد كل القضايا والتطورات.

كما تقوم القناة التلفزيونية أحيانا بالنقل المباشر لخطابات مصدرها إيران. فضلاً عن البث المباشر لفعاليات محلية يترأساً امين عام حزب الله،حسن نصر الله، حيث تجتهد القناة في إسماع كلمته بالصوت والصورة إلى العالم.

تردد قناة المنار الجديد 2020

EXPRESS [email protected]°E Europe&Middle East Beam القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط Frequency 12632 Mhz التردد Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز Polarization Vertical (عامودي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح

تردد قناة المنار اللبنانية

EXPRESS [email protected]°W Middle East &East Africa Beam القمر الروسي – تغطية الشرق الاوسط وشرق أفريقيا Frequency 11148 Mhz التردد Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز Polarization Vertical (عامودي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح

EXPRESS [email protected]°W Europe&Middle East Beam القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط Frequency 10974 Mhz التردد Symbol rate 2963 Kbps معدل الترميز Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح

إلتقاط تردد قناة almanar

من خلال هذا التردد الخاص بالقمر أكسبريس يمكنك إلتقاط إشارة قناة المنار التابعة لحزب الله، بجودة HD عالية الوضوح على موقع مداري 14 درجة غرباً.

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل التصحيح EXPRESS AM08 10974 أفقي H 27500 3/4 مناطق التغطية أوروبا والشرق الأوسط

من المناسب ذكره ان القناة يجرى بثها من الضاحية، وبدأت في البث الفضائي مع مطلع عام 2000، عندما كانت تبث أرضياّ منذ تأسسيها في 1991.وتكتسب القناة اليوم قاعدة جماهيرية واسعة خصوصاً في بلدان مثل العراق والبحرين وسوريا.