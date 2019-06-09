تردد قناة المولد الجديد 2019 للأغاني الشعبية والمهرجانات المصرية الصاخبة “أصل الغناء”

تتابعون في هذه المقالة تردد قناة المولد الجديد 2019 علي قمر نايل سات الصناعي والتي تعتبر أحد أشهر قنوات الأغاني والمهرجانات الشعبية في مصر، وقد ازداد البحث عن تردد المولد شعبي للأغاني في الفترة السابقة لذا نقدم هذه المقالة لاستقبال ترددات قناة المولد نايل سات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة المزيد من ترددات نايل سات وعرب سات الصناعي.

تقوم قناة المولد ببث العديد من الأغاني الصاخبة والمهرجانات المصرية التي تلقي رواجا كبيرا بين الشباب علي مدار 24 ساعة بدون توقف، وتعتبر قناة المولد هي القناة الأولي من حيث نسب المشاهدات امام باقي قنوات الاغاني المصرية.

تردد قناة المولد

يمكنكم استقبال تردد قناة المولد علي قمر نايل سات الصناعي والذي يتم استقباله في العديد من البلاد الخليجية والافريقية، وذلك عبر المدخلات التالية:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11257 27500 افقى 3/4

تقوم قناة المولد بعرض العديد من الأغاني لنجوم الغناء الشهيرين في مصر إلي جانب المهرجانات الشعبية، ويتم بث الاغاني بنظام الفيديو كليب، فالقناة لا تعمل بنظام الصوت بدون صورة، والجدير بالذكر أن تردد قناة المولد يتم استقباله علي جميع أجهزة الاستقبال ولا يشترط الحصول علي ريسيفر HD للحصول علي القناة، حيث أن قناة المولد شعبي تعمل بتقنية الشاشة العادية SD.

تردد قناة المولد HD

لا تتوفر تردد قناة المولد HD حيث أن القناة الوحيدة المتاحة هي تردد قناة المولد SD والتي يتم بثها بتقنية الشاشة العادية، وننوه أن قناة المولد شعبي لا تتوفر إلا علي قمر نايل سات الصناعي علي تردد واحد فقط.