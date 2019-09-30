Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار التقنية

استقبل الآن تردد قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

بواسطة رضا علي 0

تردد قناة النادي الأهلي نقدمه لكم اليوم حيث أن قناة الأهلي تعتبر واحدة من أهم القنوات التي تعمل على نقل أخبار النادي الأهلي المصري، فهناك العديد من المتابعين والمحبين للنادي الأهلي في مصر وفي العالم العربي أيضًا، ويرغبون في التعرف على آخر أخباره، ولذلك عملت القناة على تقديم كل ما يتعلق بالنادي وبأخبار الرياضة المحلية والعالمية، كما أن القناة تعمل على نقل عدد كبير من مباريات كرة القدم الحصرية والمعادة، وسوف نتعرف معًا على تردد القناة بالتفصيل.



تردد قناة النادي الأهلي

يمكنك أن تقوم بمتابعة قناة النادي الأهلي الآن من خلال القمر الصناعي نايل سات، وبالتالي تستطيع متابعة الكثير من البرامج المميزة التي يعمل على نقلها العديد من مقدمي البرامج من أبناء النادي الأهلي وغيرهم من خبراء التحليل وتقديم البرامج وعلى رأس البرامج المقدمة من خلال قناة النادي الأهلي البرنامج الشهير برنامج ملك وكتابة، وهي يعتبر من أقدم البرامج في القناة فمنذ افتتاحها ونتابع البرنامج، بالإضافة إلى برنامج الأهلي والنجوم الذي يعمل على استضافة عدد كبير من نجوم النادي الأهلي.



تردد قناة الأهلي نايل سات

ومن خلال القمر الصناعي نايل سات تستطيع أن تضبط جهاز استقبالك من خلال التردد الذي سنوفره لك، وتستطيع بعدها أن تقوم بمتابعة القناة بدون تقطيع وبدون تشويش، حيث أن القناة دائمًا ما تعمل على تغيير التردد لمزيد من الوضوح، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويتعلق بالقناة:

القمرالترددالاستقطابمعامل التصحيح
نايل سات12342 رأسي275003/4
نايل سات12340 رأسي275002/3

فنتمنى لكم متابعة شيقة لأخر أخبار النادي الأهلي والأندية المصرية الأخرى.



رضا علي

    اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس -
    الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.