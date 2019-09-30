استقبل الآن تردد قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة النادي الأهلي نقدمه لكم اليوم حيث أن قناة الأهلي تعتبر واحدة من أهم القنوات التي تعمل على نقل أخبار النادي الأهلي المصري، فهناك العديد من المتابعين والمحبين للنادي الأهلي في مصر وفي العالم العربي أيضًا، ويرغبون في التعرف على آخر أخباره، ولذلك عملت القناة على تقديم كل ما يتعلق بالنادي وبأخبار الرياضة المحلية والعالمية، كما أن القناة تعمل على نقل عدد كبير من مباريات كرة القدم الحصرية والمعادة، وسوف نتعرف معًا على تردد القناة بالتفصيل.







تردد قناة النادي الأهلي

يمكنك أن تقوم بمتابعة قناة النادي الأهلي الآن من خلال القمر الصناعي نايل سات، وبالتالي تستطيع متابعة الكثير من البرامج المميزة التي يعمل على نقلها العديد من مقدمي البرامج من أبناء النادي الأهلي وغيرهم من خبراء التحليل وتقديم البرامج وعلى رأس البرامج المقدمة من خلال قناة النادي الأهلي البرنامج الشهير برنامج ملك وكتابة، وهي يعتبر من أقدم البرامج في القناة فمنذ افتتاحها ونتابع البرنامج، بالإضافة إلى برنامج الأهلي والنجوم الذي يعمل على استضافة عدد كبير من نجوم النادي الأهلي.







تردد قناة الأهلي نايل سات

ومن خلال القمر الصناعي نايل سات تستطيع أن تضبط جهاز استقبالك من خلال التردد الذي سنوفره لك، وتستطيع بعدها أن تقوم بمتابعة القناة بدون تقطيع وبدون تشويش، حيث أن القناة دائمًا ما تعمل على تغيير التردد لمزيد من الوضوح، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويتعلق بالقناة:

القمر التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12342 رأسي 27500 3/4 نايل سات 12340 رأسي 27500 2/3

فنتمنى لكم متابعة شيقة لأخر أخبار النادي الأهلي والأندية المصرية الأخرى.