إلتقاط تردد قناة النايل سينما على القمر النايل سات

قناة النايل سينما قناة مصرية تلفزيونية توفر محتوى لكل مايتعلق بالسينما المصرية والعالمية. تهتم ببث أفضل إنتاجات السينما المصرية والعربية إلى جانب أفلام الإنيميشن.

Nile Cinema

قناة النايل مكرسة لتكون شاشة تجمع تصانيف كثيرة من الأفلام العربية الأكثر رواجاً. وتعد ذات إستقطاب واسع ليس ففط في مصر بل على مستوى العالم العربي، وتخصص برامج لتسليط الضوء على الأفلام الأجنبية والكواليس وراءها، والتعرض لأفضل الأفلام التي تتربع في الصدارة، وتقديم لمحة عن قصة كل فيلم وتحديد الإيرادات الخاصة به.

كما ن قناة سينما متمسكة بالإعلان عن آخر المسلسلات والأفلام في مصر، وتداول أخبار الفن والنجوم ورصد ما ينشر على مواقع التواصل حولهم من خلال (برنامج سينما News) المتخصص بتقديم تفاصيل أحدث عن الأخبار الفنية المحلية والعالمية.

تردد قناة النايل سينما على نايل سات 2020

وبالإمكان إستقبال بث القناة من خلال القمر Nilesat 201، بعد ضبط تنزيل الترددات في أجهزة الرسيفرات بشكل صحيح، لتلقي إشارة إحدى أشهر قنوات السينما فوراً تحت إسم Nile Cinema والتمتع بمشاهدة الأفلام الكلاسيكية.

القمر نايل سات التردد 11843 11843 معدل ترميز 27500 Fec 5/6 ساعات البث 24 ساعة

وتقدم النايل سينما التابعة لقنوات النيل المتخصصة أفلام متنوعة رومانسية وغنائية وإجتماعية وكوميدية، فضلاً عن إنخراطها في بث المهرجات الفنية مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. وتكمن قدرتها على إعادة الأرشيف السينمائي من خلال شاشتها لأكبر حقوق من الأفلام المتميزة ما يعزز إنتشارها على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.