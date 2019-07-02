تردد قناة النهار الأولى Al Nahar TV كيفية استقبال الارسال عبر نايل سات

تردد قناة النهار الأولى Al Nahar TV هي قناة مصرية عربية تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري، حيث أنها تعرض برامج متنوعة في العديد من المجالات المختلفة، منها برامج سياسية، ترفيهية، واجتماعية، بالإضافة الى باقة متنوعة من المسلسلات والأفلام التي ترضي جميع الاذواق، واليوم دعونا نتعرف على تردد قناة النهار الأولى على النايل سات 2019.

نبذة عن قناة النهار وان.

هي قناة مصرية مميزة للغاية، مقرها مدينة الإنتاج الإعلامي؛ حيث أنها تابعة لمجموعة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية المالكة رجل الأعمال “علاء الكحكي”، فهي تعمل على تغطية العديد من المؤتمرات والأحداث الهامة حول العالم، بالإضافة إلى تقديم برامج متنوعة تهم المواطنين، ولذلك فهي كونت قاعدة جماهيرية عريقة في فترة وجيزة حيث أنها دخلت في قلوب جميع الأسر المصرية.

أبرز البرامج المقدمة على قناة النهار الأولى.

تميزت القناة بعرض مجموعة رائعة من البرامج المختلفة لكي تناسب جميع الاذواق والاعمار.

برنامج باب الخلق: من تقديم محمود سعد وهو برنامج اجتماعي.

برنامج حكايات مع دودي: يهتم بكل مايخص جمال المرأة ويقدم نصائح مفيدة في عالم الجمال والموضة.

برنامج واحد من الناس: من تقديم الإعلامي الشهير عمرو الليثي، وهو برنامج اجتماعي، يقدم مساعدات إنسانية.

برنامج اسأل مع دعاء: من تقديم الإعلامية دعاء فاروق، برنامج اجتماعي ديني، يقدم نصائح للأسرة.

برنامج بكرة أحلى: يقدم حلقات متنوعة ما بين أمور الصحة والجمال والأمور الدينية.

برنامج لقمة هنية: يهتم بتقديم اكلات متنوعة وهو من تقديم سلمى صباحي.

برنامج المهمة: تقدمه الإعلامية منى عراقي، يعرض من خلاله قضايا اجتماعية وإنسانية.

برنامج عقارب الساعة: من تقديم دعاء صلاح وهو برنامج يستضيف الفنانين.

برنامج موجز الأخبار: يقدم أهم اخبار الاحداث اليومية, كما يمكنكم معرفة تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

تردد قناة النهار الأولى Al Nahar TV.

حرصاً من إدارة القناة على بث برامجها بأعلى جودة وزيادة قوة إشارة البث لكي توفر الاستمتاع للمشاهدين، فهي تبث برامجها على مدار اليوم بشكل مجاني، لذلك من خلال الجدول التالي نحصل على كل تفاصيل تردد قناة Al Nahar.