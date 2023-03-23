تردد قناة النهار الجديد 2023.. اضبطه الآن وتابع أقوى المسلسلات والبرامج 

تتميز قناة النهار، بتجديد برامجها، وتقديم محتوى ترفيهي متميز ومتنوع، انطلقت القناة في يوم 30/6/2011.

تعرض القناة محتوى مختلف ومتنوع، حيث تعرض المضمون السياسي، والفني، والترفيهي، والديني، فضلا عن عرض الأفلام الحديثة والقديمة، والمسلسلات الحصرية، والبرامج، والمسابقات.

وتحرص قناة النهار، على ضبط البث، بدون تشويش او تقطيع، وتعرض قناة النهار، الكثير من البرامج والمسلسلات التي يتابعه الكثير، ونستعرض لكم تردد قناة النهار الجديد 2023، للاستمتاع بمشاهدة أقوى البرامج والمسلسلات في شهر رمضان المبارك، مجانا من خلال ضبط تردد القناة.

تردد قناة النهار الجديد 2023 على نايل سات

تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat، هو: 11785، الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، جودة البث: SD.