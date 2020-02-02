تردد قناة النهار الجزائرية Ennahar TV

نتحدث عن قناة النهار الجزائرية التي هي قناة تلفزيونية إخبارية مستقلة تدير نشرات الأخبار ذات صلة متنوعة، بما في ذلك البرامج الحوارية الإذاعية.

قناة النهار الجزائرية

ونجحت النهار بطريقتها المميزة لعرض الأخبار أن تكون كثيفة التغطية للأوضاع المحلية وكذلك بالنسبة لمحيطها الإقليمي والدولي. ما جعل منها قناة لا بديل عنها لدى جمهور بلدان المغرب العربي.

يستند ما تقدمه قناة النهار في شاشتها على محتوى مرئي يستهدف جميع المجالات مثل السياسية والإقتصاد والرياضة وغيرها من الأخبار العامة.

ومن أجل تسهيل الوصول إلى قناتها التلفزيونية التي تبث على مدار 24 ساعة ، لأكبر عدد من توفر، موجز للناطقين بللغة الأمازيغية، ممن هم يتوزعون بكثرة في بلدان شمال افريقيا خاصة في المغرب والجزائر.

وتتيح قناة النهار خدمة البث المباشر الذي يتضمن الأخبار العاجلة، على موقع قناة النهار الإلكتروني على الأنترنت، فضلاً عن تطبيق خاص بها بالإمكان تحميله من Google Play على الأجهزة الذكية ، ما يستنى تتبع جميع الأحداث طوال اليوم متمثلاً بالأخبار المحلية والدولية والعالمية، ما ساهم لتكون قناة تحظى بإرتباط وثيق مع مشاهديها وتعزز فرصتها كقناة مفضلة في شمال أفريقيا.

ومن وقت لآخر، يلجأ المهتمين بالمحتوى الإخباري للحصول على تردد قناة النهار الجزائر على محرك البحث جوجل. وهذا ما قمنا بتسهيله بتنزويد زوارنا بالبينات الفنية لتردد القناة النهار الأكثر مشاهدة :

تردد قناة النها

التردد الإستقطاب ترميز 12360 أفقي (h) 27500

في الجدول إعلاه تم إدراج التردد المحدثة وفق ما جاء في إعلان قناة النهار على موقعها الرسمي، ويمكن ضبط البيانات كافة في جهاز الرسيفر الذي تملكه وذلك من خلال إدخالها بشكل يدوي مع تحديد الساتل المرتبط بها. هذا سيمح بإلتقاط إشارة قناة النهار وظهورها فوراً ضمن قائمة القنوات، والإستفادة من المادة الإعلامية التي تبنى على كثير من المصداقية.