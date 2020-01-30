قناة النهار دراما احد أكبر القنوات المصرية التي تبث المسلسلات المصرية والعربية. وتشكل إنطلاقاً لتخصيص شاشاتها لأبرز المسلسلات السائدة. وذاع صيت القناة نظراً لجودة الدراما المتوفرة على قناة مجانية.

قناة النهار دراما الفضائية

تميل لتكون قناة متفوقة على معظم القنوات الموجودة في الداخل المصري. حيث تعتبر ذات أولية لدى عدد كبير من متابعي الدراما المنتجة. وأظهرت شعبية من خلال إقتحامها مجال عرض الأفلام السينمائية الأجنبية بما في ذلك الدراما التركية والهندية.

متمسكة القناة بعرض محتواها الترفيهي على مدار 24 ساعة، يمكن تتبع أجمل الدراما المعروضة في إطار كل تصنيف مثل الرومانسة والكوميديا. تلتزم القناة بعدم عرض المشاهد الخادشة للحياء. هذا يعزز الوثوق بها لتكون قناة رئيسية لدى الأسر العربية.

والنهار شبكة تلفزية تم تأسيسها في 2011، وتضم الشبكة الترفيهية عدد من القنوات من بينها: النهار One – النهار One+2 – النهار دراما – النهار اليوم – النهار نور – النهار سينما

تردد قناة النهار دراما على نايل سات

إسم القناة التردد معامل تصويب الإستقطاب ترميز alnahar drama 11488 3/4 أفقي 27500 النهار دراما 11480 3/4 أفقي 27500

ويتاح الوصول لقناة النهار دراما من خلال إلتقاط إشارتها على القمر نايل سات، حيث يمكنك إلتقاط القناة المليئة بالدراما بجودة SD أو تقنية HD ذات الوضوح العالي. وتتبع خريطة واسعة من الإنتاجات الدرامية. ويعد الإستقطاب الكبير من قبل المشاهدين للقناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علامة لنمو قناة النهار، كما زاد البحث عن تردد القناة في جوجل لمشاهدة مسلسل حب غير مقصود الهندي التي أستفردت بعرضه.