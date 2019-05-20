ضبط تردد قناة النهار دراما الجديد على النايل سات بعد التعديل الاخير

نقدم لكم تردد قناة النهار دراما الجديد بعد التعديل، حيث يمكن متابعة جميع الأعمال الدرامية التي تذيعها القناة علي مدار اليوم بجودة عالية الجودة، حيث يمكن لجميع محبي المسلسلات المصرية مشاهدة قناة alnahardrama بكل سهولة عن طريق التردد الجديد لقناة النهار دراما من خلال الإشارة التي سوف نقوم بوضعها بأسفل هذه المقالة.

كما يمكن متابعة باقة النهار الأخري علي نفس الترددات، لمتابعة البرامج التوك شو والأفلام الجديدة الحصرية التي يحبها الملايين من محبي مشاهدتها عبر شاشتها، لدي مجموعة قنوات النهار مجموعة من القنوات الرائعة التي تتناسب مع جميع الأذواق حيث يمكن مشاهدة قناة النهار اليوم وقناة النهار سبورت وقناة النهار سينما وغيرها من القنوات الأخري من خلال موقع كلمة دوت أورج سوف نرفق لكم تردد باقة قنوات النهار فرجاء تابعونا.

تردد قناة النهار دراما الجديد

شبكة تليفزيون قناة النهار لديها العديد من الباقات الأخرى المتميزة اليوم سوف نتحدث عن تردد واحد وهو تردد قناة النهار دراما الصفراء ومستقبلا بأذن الله سوف نسلط الضوء علي باقي الترددات.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11488 27500 أفقي 3/4

يمكن ضبط تردد قناة النهار دراما من خلال التردد الموضح لكم بعالية لمشاهدة جميع الأعمال الدرامية الحصرية، حيث حظيت القناة بإعجاب الملايين من المشاهدين العرب من داخل مصر وخارجها بالدول العربية، كما ينفرد تردد قناة alnahar بتقديم افضل المسلسلات الرمضانية الجديدة علي مدار أيام شهر رمضان الفضيل، حيث يمكنكم مشاهدة جميع المسلسلات علي مدار اليوم، وختاما تنمني لكم مشاهدة ممتعة وطيبة مع تردد قناة النهار دراما الجديد.