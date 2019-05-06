تردد قناة النيل الأزرق السودانية 2019 | وأهم البرامج التى تقدمها

قناة النيل الأزرق السودانية هي قناة مُختصة بالشأن السوداني، وتهتم بعرض جميع أخبار السودان إلى جانب البرامج الترفيهية والاجتماعية التي تقدمها القناة على مدار اليوم، وقد اهتمت قناة النيل الأزرق في الوقت الحالي بعرض كل ما يخص رمضان من نقل إحتفالات استقبال شهر رمضان، وأيضاً بث وعرض مسلسلات رمضان خلال اليوم، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة أحدث ترددات قناة النيل الأزرق على قمر بدر، ونبذة قصيرة عن أهم البرامج التي تقدمها.

تردد قناة النيل الأزرق 2019 :

يرجع تاريخ بث قناة النيل الأزرق Blue Nile channel إلى عام 2006 ، وهى تُعتبر من قنوات السودان الأساسية، والتي يُتابعها جميع أبناء وأهل السودان الشقيق، وأما عن البرامج التي تقدمها القناة في الوقت الحالي، برنامج مطبخ على النيل والذي يهتم بعرض طرق أشهى المأكولات، وبرنامج مساء جديد الذي يعرض أخبار المساء والصباح ويناقش الأمور والأحداث الرئيسية التي تخص الشأن السوداني، وبرنامج سبت اخضر وغيرها من المسلسلات والبرامج المُمتعة التي يهتم بها جميع أبناء السودان، ويمكنك ضبط تردد قناة النيل الأزرق من خلال الترددات التالية:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 11350 30000 H 3/4

بعد تسجيل التردد السابق سوف يتم مجموعة من القنوات الجديدة والتى تتضمن قناة النيل الأزرق بإسم BN TV، ويُيمكنك ترك تعليقك فى حاله حدوث أي مشاكل خلال تنزيل القناة.

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