تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات التي تعرض مسلسل المايسترو

قناة الوطنية التونسية على النايل سات هي قناة تونسية شهيرة، تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة في جميع المجالات، واليوم نقدم لكم تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات، بعد أن سألنا الكثير من المشاهدين عن تردد هذه القناة، القناة تعتبر واحدة من أهم القنوات التونسية الرسمية، تقدم العديد من البرامج الإخبارية التي تناقش أهم الموضوعات التي تهم المواطن التونسي خلال الفترة الحالية، وتقدم أيضا برامج ترفيهية رائعة، وبرامج ثقافية.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات

بعد البحث تبين لنا أن القناة متاحة على النايل سات، نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة الوطنية التونسية على النايل سات :

اسم القناة tunisa watania التردد 10795 الاستقطاب v الترميز 27500

معلومات عن قناة الوطنية التونسية

القناة تقدم على مدار اليوم العديد من البرامج الرائعة، وقد قدمت في شهر رمضان الماضي الكثير من البرامج الجديدة التي أثارت إعجاب المشاهدين، واليوم تقدم برامج مثل المجلة الصحية، وأيضا تقدم زوار الحضرة، وتقدم بعض الأفلام الوثائقية الرائعة، إلى جانب نشرات الأخبار على مدار اليوم لمعرفة أخر الأخبار على الساحة التونسية، وتقدم أيضا عدد من البرامج الدينية الرائعة التي تقدم الكثير من المعلومات الدينية الرائعة، لمن يجد صعوبة في تنزيل تردد قناة الوطنية التونسية 1 يمكنه مشاهدة القناة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر.