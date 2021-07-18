تردد قناة اليرموك الأردنية العارضة لمسلسل قيامة عثمان

تعتبر قناة اليرموك من أفضل القنوات العربية التي تقدم الكثير من البرامج الساخنة التي تناقش العديد من المشاكل الدولية، حيث حققت أكبر نسبة مشاهدة في الكثير من الدول وخاصة الوطن العربي لأنها تُقدم المسلسلات الحصرية مثل مسلسل قيامة عثمان، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال جميع ما يُخص تلك القناة.

تردد قناة اليرموك الفضائية

تُقدم هذه القناة العديد من المحتويات الحصرية وترددها:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11678.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة اليرموك الفضائية

تُقدم العديد من البرامج سواء ترفيهية أو ثقافية.

تسعى دائماً لحل المشكلة الفلسطينية.

تُقدم الكثير من البرامج المختلفة التي تستهدف وجهات النظر المتعددة

وشعارها الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

تعمل على مراعاة الضوابط الدولية.

تضم الكثير من الإعلاميين المبدعين.

أهم برامج قناة اليرموك الفضائية

هناك الكثير من البرامج المتميزة التي تقدمها هذه القناة ومن أبرزها ما يلي:

برنامج دين ودنيا.

برنامج الأوائل.

برنامج بيتكم عامر.

برنامج بلدي.

برنامج استوديو اليرموك.

برنامج نافذة على فلسطين.

برنامج هاشتاج

أهم المسلسلات على قناة اليرموك الفضائية

تقوم هذه القناة بعرض العديد من المسلسلات مما يجعل الكثير من الأشخاص يتابعونها بشكل مستمر ومن أهم هذه المسلسلات التي تُعرض عليها بشكل حصري:

مسلسل محمد الفاتح.

مسلسل الفدائي.

مسلسل حارة محتارة.

مسلسل عبد الحميد الجزء الثاني.

قناة اليرموك

هي قناة أردنية تم إطلاقها عام 2012، وبمجرد ظهورها أثبتت نجاح باهر، وحققت شعبية وجماهير عريضة في جميع أنحاء الوطن العربي، نظراً لمحتواها المميز، وقد حققت نجاح أكبر عند عرضها قيامة أرطغرل وبعدها قيامة عثمان.