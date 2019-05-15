“أرطغرل 148” تعرف تردد قناة اليرموك الجديد 2019 الفضائية والتي تعرض مسلسل ارطغرل الموسم الخامس مترجم

تزامناً مع بداية عرض الحلقة 148 من مسلسل قيامة ارطغرل المسلسل التركي الشهير تزداد عمليات البحث عن تردد قناة اليرموك الفضائية والتي تبث المسلسل عب شاشتها مترجماً ضمن مجموعات قنوات عربية تقوم بعرض المسلسل على شاشتها لستمتع الجمهور العربي بمشاهدة المسلسل بشكل مجاني.

ونتابع معكم زوار ومتابعي موقع كلمة دوت أورج الكرام في هذه المقالة تردد قناة اليرموك 2019 الجديد لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل 148 بجودة عالية، قناة اليرموك هي قناة أردنية تهتم بالشأن الأردني والشؤون العربية والدولية، ومتابعة تغطيتها المتميزة للأحداث الجارية، والقضايا المطروحة على الساحة، إضافة لبرامجها المتكاملة والمتنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والتركية المدبلجة وأهمها مسلسل قيامة ارطغرل، والوثائقيات والأفلام التاريخية، وبذلك أصبح تردد قناة اليرموك الجديد مقصداً لجميع متابعي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 مترجم المسلسل التركي التاريخي الشهير والذي حقق نسب مشاهدة قياسية خلال المواسم الأربع الماضية، حيث تستحوذ القناة على اهتمام مساحة عريضة من جمهور التليفزيون في الأردن والمنطقة العربية، وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الإخبارية والحوارية والاجتماعية والوثائقية والرياضية والدينية، منها برنامج الأوائل، وبرنامج هاشتاج، وبرنامج استوديو اليرموك، وبرنامج دين ودنيا، تابعوا معنا تردد قناة اليرموك 2019.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 مترجم على قناة اليرموك

وتنفرد قناة اليرموك الفضائية الأردنية بعرض أحداث المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الخامس مساء كل يوم خميس من كل أسبوع، وذلك عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية من خلال موقع النور الإلكتروني وهو الموقع الوحيد الذل له حق عرض أحداث المسلسل على شبكة الإنترنت.

يعرض مسلسل قيامة ارطغرل مترجم على قناة اليرموك كل يوم خميس الساعة 8 مساءً بتوقيت الأردن والقاهرة، ويعاد الجمعة الواحدة ظهراً بتوقيت الأردن والقاهرة.

مواقع وصفحات قناة اليرموك الرسمية

الصفحة الرسمية لقناة اليرموك على فيس بوك: اليرموك فيس بوك

الصفحة الرسمية لقناة اليرموك على تويتر: اليرموك تويتر

أهم البرامج والمسلسلات التي تقدمها قناة اليرموك

تقوم قناة اليرموك بتقديم باقة مميزة من البرامج والعديد من البرامج الدينية مثل برنامج أحاديث الفتن للدكتور محمد طعمة، وبرنامج ستوديو اليرموك، كما تقدم بعض المسلسلات التاريخية مثل مسلسل قيامة ارطغرل، حيث تعرض القناة حالياً الجزأين الرابع والخامس، ومسلسل الفدائي.

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يزيد شهرته بشكل كبير حول العالم وقد حقق ارطغرل نجاحا كبيرًا ما يجعله يكون محط أنظار العديد ويحصل علي عدد من الجوائز الدولية.

نقلنا لكم متابعينا الاعزاء تردد قناة اليرموك التي تبث عبر شاشتها مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس إذا واجهتكم مشكلة في ضبط التردد عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بكم أترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بمساعدتك بقدر الإمكان.