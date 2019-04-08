أعلنت إدارة قناة اليرموك الأردنية في الأون الأخيرة عن تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بعد التحديث بجودة فائقة حيث خضعت القناة إلى تعديل تقنى من أجل العمل على تقديمها بجودة عالية بما يخدم مشاهدة ممتعة لمتابعيها بدون تشويش أو تقطيع، وتبث قناة اليرموك الفضائية من دولة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبث قناة اليرموك مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الدرامية الحصرية وأبرزهما مسلسل قيامة أرطغرل التركي ذات النمط التاريخي الإسلامي المختلف عن الدراما التركية الرومانسي، مما أدي إلى أن تردد قناة اليرموك الجديد 2019 من أهم ترددات القنوات التى يبحث عنها المواطن المصريى خاصة والعربي عامة على قمر النايل سات، الأمر الذي دفعنا لتقديمه من خلال آخر تحديث تعرض له.

قناة اليرموك الأردنية

تعتبر قناة اليرموك الأردنية من أشهر القنوات الفضائية على قمر النايل سات في الوطن العربي وليس دولة الأردن فقط، والمحببة إلى الكثيرون من مختلف دول الزوطن العربي، واستطاعت قناة اليرموك أن تخلق جماهيرية كبيرة منذ انطلاقها في 2012 فخلقت مكانة لدي المشاهدين وحققت نسب مشاهدة عالية في وقت قصير وذلك نتيجة لتميزها وقدرة العاملين على القناة على تقديم برامج مختلفة ومسلسلات درامية وكوميدية وتاريخية وعربية وغيرهما.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019

اضبطتوا تردد قناة اليرموك الجديد 2019 من الرموز البسيطة المتاحة في الجدول الآتي:

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11678 عمودي 27500 نايل سات

قدمنا تردد قناة اليرموك الجديد 2019 برموز بسيطة يتمكن أي فرد من ضبطتها على أجهزة “الريسيفر” دون الحاجة للذهاب إلى المُبرمج، وفي حالة استفساركم عن نقطة ما أومشكلة تواجهكم، اتركوا تعليق لنا على هذا الموضوع ونعمل على مساعدتكم في أسرع وقت.