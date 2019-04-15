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اضبط تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بعد التحديث بجودة فائقة.. ارطغرل 144 الجديد

كتب عبد الله جمعة آخر تحديث

أعلنت إدارة قناة اليرموك الأردنية في الأون الأخيرة عن تردد قناة اليرموك الجديد 2019 بعد التحديث بجودة فائقة حيث خضعت القناة إلى تعديل تقنى من أجل العمل على تقديمها بجودة عالية بما يخدم مشاهدة ممتعة لمتابعيها بدون  تشويش أو تقطيع، وتبث قناة اليرموك الفضائية من دولة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبث قناة اليرموك مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الدرامية الحصرية وأبرزهما مسلسل قيامة أرطغرل التركي ذات النمط التاريخي الإسلامي المختلف عن الدراما التركية الرومانسي، مما أدي إلى أن تردد قناة اليرموك الجديد 2019  من أهم ترددات القنوات التى يبحث عنها المواطن المصريى خاصة والعربي عامة على قمر النايل سات، الأمر الذي دفعنا لتقديمه من خلال آخر تحديث تعرض له.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019
تردد قناة اليرموك الجديد 2019

قناة اليرموك الأردنية

تعتبر قناة اليرموك الأردنية من أشهر القنوات الفضائية على قمر النايل سات في الوطن العربي وليس دولة الأردن فقط،  والمحببة إلى الكثيرون من مختلف دول الزوطن العربي، واستطاعت قناة اليرموك أن تخلق جماهيرية كبيرة منذ انطلاقها في 2012 فخلقت مكانة لدي المشاهدين وحققت نسب مشاهدة عالية في وقت قصير وذلك نتيجة لتميزها وقدرة العاملين على القناة على تقديم برامج مختلفة ومسلسلات درامية وكوميدية وتاريخية وعربية وغيرهما.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019

اضبطتوا تردد قناة اليرموك الجديد 2019 من  الرموز البسيطة المتاحة في الجدول  الآتي:

التردد الإستقطاب معامل الترميز           القمر الصناعي
11678عمودي 27500                نايل سات

قدمنا تردد قناة اليرموك الجديد 2019 برموز بسيطة يتمكن أي فرد من ضبطتها على أجهزة “الريسيفر” دون الحاجة للذهاب إلى المُبرمج، وفي حالة استفساركم عن نقطة ما أومشكلة تواجهكم، اتركوا تعليق لنا على هذا الموضوع ونعمل على مساعدتكم في أسرع وقت.

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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