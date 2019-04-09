هنا تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk HD ترددات قناة دعوة daawahtv | مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 وتصاعد الأحداث إعلان الحلقة 143 الآن

تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk HD بعد التحديث الجديد الذي طرأ على تردد القناة وكذلك ترددات قناة دعوة daawahtv التي تقوم بعرض وبث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الجزء الخامس، حيث من المقرر عرض الحلقة 143 والتي ينتظرها متابعي ومشاهدي القناة بشغف بالغ، خاصة بعد الإثارة في أحداث الحلقات السابقة، كما تعرض القناة محتوى متميز من الأعمال الدرامية الشيقة، لذلك كان للتحدث الأخير في التقنية التي تبث بها القناة على النايل سات أث كبير في حرمان شريحة كبرى من متابعي القناة،

فمن الجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغير على تردد القناة، ولكن تغيير تقنية البث من تقنية SD إلى تقنية HD ;HK كان وراء عدم ظهور القناة صوت وصورة، ولكن الذي حدث ان البث عبارة عن صوت فقط بدون صورة، ولكي يتمكن مشاهدي القناة من متابعتها كالسابق يلزمهم شراء ريسيفر جديد حديث وشاشة عرض جديدة تعمل على التقنية الجديدة التي تبث بها القناة حالياً، وهذا يمثل أعباء مالية كبيرة على شريحة كبرى من متابعي القناة.

أعلان مسلسل أرطغرل الحلقة 143شاهد الآن

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV هي قناة أردنية،، واستحوذت قناة اليرموك على شريحة كبرى من مشاهدي الأعمال الدرامية التاريخية وكذلك البرامج الدينية التي تتميز بها القناة، كما يمكن استقبال القناة بجميع البلاد العربية، من خلال القمر المصري نايل سات.

#شاهد توضيح لماذا غيرت قناة اليرموك نظام بثها؟! مع الزميل #ينال_فريحات#قريبون_منكم Gepostet von ‎قناة اليرموك الفضائية‎ am Dienstag, 5. März 2019

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

تردد قناة دعوة الفضائية الجديد

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي قناة دعوة (جديد) النايل سات 12687 27500 3/4 أفقي

الأعمال الدرامية التي تتميز بها قناة اليرموك القضائية Yarmouk TV

تقدم قناة اليرموك الفضائية العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات تتميز بالصبغة التاريخية، حيث تحظى جميع هذه الأعمال بنسبة مشاهدة مرتفعة للغاية، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

مسلسل كوت العمارة

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني السبت عند الساعة 21:00 يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مسلسل الفدائي ومشاهدة مسلسل الفدائي المثيرة عبر قناة اليرموك الفضائية على النايل سات يعرض في الساعة 20:00

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

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