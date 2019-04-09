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هنا تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk HD ترددات قناة دعوة daawahtv | مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 وتصاعد الأحداث إعلان الحلقة 143 الآن

كتب تامر أمين آخر تحديث

تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk HD  بعد التحديث الجديد الذي طرأ على تردد القناة وكذلك ترددات قناة دعوة daawahtv التي تقوم بعرض وبث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الجزء الخامس، حيث من المقرر عرض الحلقة 143 والتي ينتظرها متابعي ومشاهدي القناة بشغف بالغ، خاصة بعد الإثارة في أحداث الحلقات السابقة، كما تعرض القناة محتوى متميز من الأعمال الدرامية الشيقة، لذلك كان للتحدث الأخير في التقنية التي تبث بها القناة على النايل سات أث كبير في حرمان شريحة كبرى من متابعي القناة،

فمن الجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغير على تردد القناة، ولكن تغيير تقنية البث من تقنية SD إلى تقنية HD ;HK كان وراء عدم ظهور القناة صوت وصورة، ولكن الذي حدث ان البث عبارة عن صوت فقط بدون صورة، ولكي يتمكن مشاهدي القناة من متابعتها كالسابق يلزمهم شراء ريسيفر جديد حديث وشاشة عرض جديدة تعمل على التقنية الجديدة التي تبث بها القناة حالياً، وهذا يمثل أعباء مالية كبيرة على شريحة كبرى من متابعي القناة.

أعلان مسلسل أرطغرل الحلقة 143شاهد الآن

‏- الإعلان الأول لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل

‏- الإعلان الأول لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل#alnoorvv

Gepostet von ‎موقع النور / Tv alnoor‎ am Donnerstag, 4. April 2019

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV هي قناة أردنية،، واستحوذت قناة اليرموك على شريحة كبرى من مشاهدي الأعمال الدرامية التاريخية وكذلك البرامج الدينية التي تتميز بها القناة، كما يمكن استقبال القناة بجميع البلاد العربية، من خلال القمر المصري نايل سات.

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Gepostet von ‎قناة اليرموك الفضائية‎ am Dienstag, 5. März 2019

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات

اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قناة اليرموكنايل سات1167827500عمودي4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

  • برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات
  • برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل
  • برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد
  • برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها
  • برنامج بيتكم عامر
  • برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي توتير

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

تردد قناة دعوة الفضائية الجديد

تردد قناة اليرموك الجديد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة
تردد قناة دعوة الجديد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140
 القناةالقمر الصناعيتردد القناةمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
قناة دعوةالنايل سات10727275003/4أفقي
قناة دعوة (جديد)النايل سات12687275003/4أفقي

رابط البث المباشر قناة تى أر تي trt1 التركية

رابط البث المباشر لموقع النور أونلاين

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر

http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#

رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

الأعمال الدرامية التي تتميز بها قناة اليرموك القضائية Yarmouk TV

تقدم قناة اليرموك الفضائية العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات تتميز بالصبغة التاريخية، حيث تحظى جميع هذه الأعمال بنسبة مشاهدة مرتفعة للغاية، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 مترجم
مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 مترجم
  • مسلسل كوت العمارة
  • مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني السبت عند الساعة 21:00 يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة
  • مسلسل الفدائي ومشاهدة مسلسل الفدائي المثيرة عبر قناة اليرموك الفضائية على النايل سات يعرض في  الساعة 20:00
  • مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك  على قناة اليرموك

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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